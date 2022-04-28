https://uz.sputniknews.ru/20220428/v-tashkente-poyavitsya-pamyatnik-jitelyam-priyutivshim-blokadnikov-leningrada-24252716.html

В Ташкенте появится памятник жителям, приютившим блокадников Ленинграда

В Ташкенте появится памятник жителям, приютившим блокадников Ленинграда

В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 млн эвакуированных людей. Среди них — почти 300 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Польши и Украины.

2022-04-28T09:22+0500

2022-04-28T09:22+0500

2022-04-28T09:22+0500

общество

ташкент

блокада ленинграда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24252847_0:232:2819:1817_1920x0_80_0_0_e1f306ff64d737e55a0337b9950f35b6.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте появится памятник местным жителям, приютившим эвакуированных из блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в столичной администрации.Накануне хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев провели переговоры. Торжественная закладка первого камня памятника может быть приурочена к визиту в Ташкент губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова этой осенью.К созданию мемориала привлекут ташкентских и петербургских архитекторов. Памятник оформят с учетом национальных традиций.В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 млн эвакуированных людей. Среди них — почти 300 тыс. осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Польши и Украины. Сегодня в Узбекистане проживают около 20 бывших ленинградских блокадников.На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте также находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тыс. солдат из Узбекистана, воевавших под Ленинградом.В республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. По данным из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 млн жителей Узбекистана, из них более 540 тыс. погибли, почти 160 тыс. пропали без вести.Читайте также:

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, блокада ленинграда