https://uz.sputniknews.ru/20220428/v-zaamine-poyavitsya-spetsializirovannaya-prokuratura-24266793.html

В Заамине появится специализированная прокуратура

В Заамине появится специализированная прокуратура

Она займется предупреждением самовольного захвата земель, а также возведения на них незаконных построек.

2022-04-28T18:49+0500

2022-04-28T18:49+0500

2022-04-28T18:49+0500

общество

джизакская область

прокуратура

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев распорядился принять дополнительные мерыпо обеспечению исполнения законодательства об охране природы в Джизакской области.Для улучшения экологической обстановки на территории Зааминского и Бахмальского районов Джизакской области в системе Генеральной прокуратуры создали Зааминскую специализированную прокуратуру.Штат новой прокуратуры сформировали за счет сокращения штатов Госкомэкологии и Госкомитета по лесному хозяйству.Ведомство установит надзор за исполнением актов законодательства по охране природы, рациональному использованию земель оздоровительного и рекреационного назначения, земель лесного и водного фонда, включая земли Зааминского национального природного парка и Зааминского государственного заповедника.Прокуратура также займется предупреждением самовольного захвата земель и строительства на них незаконных построек.Еще одна задача – оказывать содействие развитию экотуризма на территории туристско-рекреационной зоны "Зомин", созданию благоприятных условий для туристических поездок, организации новых туристских маршрутов, дальнейшему увеличению туристического потока.Напомним, на недавнем совещании по вопросам туризма президент Шавкат Мирзиёев обозначил основные направления развития туристической отрасли.Читайте также: Как в Узбекистане будут развивать туризм - инфографика

джизакская область

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джизакская область, прокуратура