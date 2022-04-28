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Видео: IT, авиация и автомобили. Что даст Узбекистану "ИННОПРОМ" - мнение эксперта
Видео: IT, авиация и автомобили. Что даст Узбекистану "ИННОПРОМ" - мнение эксперта
Какие новые контракты может принести завершившаяся в Ташкенте выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", объясняет доктор экономических наук Леонид Холод.
2022-04-28T19:19+0500
2022-04-28T19:19+0500
2022-04-28T19:19+0500
видео
it-технологии
"иннопром"
авиация
автомобили
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В Ташкенте 27 апреля завершилось одно из самых масштабных промышленных мероприятий страны – международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Итоги выставки Sputnik Узбекистан обсуждает с доктором экономических наук Леонидом Холодом.Самыми популярными темами для обсуждения на выставке, как и ожидалось, стали три отрасли – производство автомобилей, авиастроение и развитие IT-технологий. Все эти направления интересны, прежде всего России, считает эксперт. Например, Россия заинтересована в развитии совместного с Узбекистаном автопроизводства, ведь в этой сфере республика является лидером Центральной Азии.Кроме этого, страны сотрудничают в сфере IT – и в ближайшем будущем Узбекистан может стать еще и хабом инновационных технологий в регионе.Также России необходимо наращивать выпуск собственных самолетов, в которых нуждаются национальные перевозчики, считает Леонид Холод. Узбекистану такой формат сотрудничества тоже выгоден, ведь страна сохранила наработки в сфере авиастроения, которые развивались здесь с 1941 года.Как именно будет происходить взаимодействие государств по всем направлениям? Как скоро Москва и Ташкент перейдут к расчетам "рубли-сумы"? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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it-технологии, "иннопром", авиация, автомобили, видео
Видео: IT, авиация и автомобили. Что даст Узбекистану "ИННОПРОМ" - мнение эксперта
Какие новые контракты может принести завершившаяся в Ташкенте выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия", объясняет доктор экономических наук Леонид Холод.
В Ташкенте 27 апреля завершилось одно из самых масштабных промышленных мероприятий страны – международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Итоги выставки Sputnik Узбекистан
обсуждает с доктором экономических наук Леонидом Холодом.
Самыми популярными темами для обсуждения на выставке, как и ожидалось, стали три отрасли – производство автомобилей, авиастроение и развитие IT-технологий. Все эти направления интересны, прежде всего России, считает эксперт. Например, Россия заинтересована в развитии совместного с Узбекистаном автопроизводства, ведь в этой сфере республика является лидером Центральной Азии.
Кроме этого, страны сотрудничают в сфере IT – и в ближайшем будущем Узбекистан может стать еще и хабом инновационных технологий в регионе.
Также России необходимо наращивать выпуск собственных самолетов, в которых нуждаются национальные перевозчики, считает Леонид Холод. Узбекистану такой формат сотрудничества тоже выгоден, ведь страна сохранила наработки в сфере авиастроения, которые развивались здесь с 1941 года.
"Настало время снизить зависимость России от "самолетов-иномарок". Выпускать дефицитный и востребованный своим рынком товар – дело благодарное и рентабельное и для Москвы, и для Ташкента. Задействование дополнительных мощностей в такой ситуации - разумная мера, которая важна россиянам и узбекистанцам", - заявляет Холод.
Как именно будет происходить взаимодействие государств по всем направлениям? Как скоро Москва и Ташкент перейдут к расчетам "рубли-сумы"? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
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