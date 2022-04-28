https://uz.sputniknews.ru/20220428/vrach-rasskazala-ob-opasnosti-uchaschennogo-pulsa-24269962.html

Врач рассказала об опасности учащенного пульса

Врач рассказала об опасности учащенного пульса

Что вызывает тахикардию и когда учащенный пульс - это причина пойти к врачу? 28.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-28T23:00+0500

2022-04-28T23:00+0500

2022-04-28T23:00+0500

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врач

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Если человек находится в состоянии покоя, его пульс может составлять 55-90 ударов в минуту. Учащенное сердцебиение же называется тахикардией. Иногда тахикардия - это нормальная реакция организма, например, на физическую нагрузку.Однако тахикардия может быть симптомом заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.По словам Хачировой, при синусовой тахикардии пульс составляет от 90 до 120 ударов в минуту."Это относительно здоровая тахикардия. В таких ситуациях надо успокоиться, глубоко подышать, выпить мятный чай", – посоветовала специалист.Если же частота пульса увеличена постоянно, то стоит обратиться к врачу. Другой повод для консультации - если пульс резко ускоряется без причины.Иногда тахикардию можно перепутать с другим опасным заболеванием - фибрилляцией предсердий, добавила кардиолог."Это опасное жизнеугрожающее заболевание, когда предсердия дают значительно больше импульсов, чем желудочки могут на себя взять. Происходит разобщение сердечного импульса, предсердия перестают правильно сокращаться", - объяснила врач.Читайте также: Как низкое давление может довести до летального исхода

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