https://uz.sputniknews.ru/20220429/biznes-ombudsmen-v-uzbekistane-pomog-otsudit-45-mlrd-sumov-24276718.html

Бизнес-омбудсмен помог отсудить 45 млрд сумов

Бизнес-омбудсмен помог отсудить 45 млрд сумов

О том, какие права предпринимателей чаще всего нарушались в 2021 году, читайте в материале.

2022-04-29T12:21+0500

2022-04-29T12:21+0500

2022-04-29T12:29+0500

общество

предприниматели

права

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане выявили 391 случай нарушения имущественных прав предпринимателей за 2021 год. Об этом рассказал глава пресс-службы аппарата бизнес-омбудсмена Джамшид Хасанов.Его словам, 62% нарушений касаются договорных отношений хокимиятов и госорганов с предпринимателями, 20% — изъятия земельных участков, 12% — компенсации, 6% связаны с выделением помещений, налогами и другими вопросами.Как показала проверка, в 79 случаях органы местного самоуправления и госорганы незаконно изъяли участки, принадлежавшие предпринимателям. По ним в суды подано 51 заявление, в органы местного самоуправления и госорганы — 18 заключений и шесть представлений. В 45 случаях предпринимателям не выплачивали компенсацию за имущество, расположенное на землях, отведенных для государственных и общественных нужд.Кроме того, в 242 случаях органы местной власти и госорганы нарушили договорные отношения с предпринимателем.Вмешательство бизнес-омбудсмена позволило взыскать 45 млрд сумов и вернуть земельные участки площадью 12 622 га.Читайте также:

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