https://uz.sputniknews.ru/20220429/demokraty-otmenili-demokratiyu-24279901.html

Демократы отменили демократию

Демократы отменили демократию

Этой осенью американцам предстоят выборы в конгресс и сенат. Казалось бы, выиграть их правящая Демпартия не способна ни при каких раскладах.

2022-04-29T13:22+0500

2022-04-29T13:22+0500

2022-04-29T13:24+0500

колумнисты

демократия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23319229_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2928f3b64ccc2a647d824a444eedd8f2.jpg

Рейтинг демократического президента, который пугается пасхальных кроликов и рукопожимается с призраками, упал ниже плинтуса. Агрессивная внешняя политика привела страну к небывалому росту цен и обнищанию ширнармасс, рассуждает колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Тут можно приводить разные цифры типа того, что стоимость электричества в США выросла за последний год в полтора раза, а цена бензина — на треть. А можно посмотреть поучительную документалку британских журналистов "Город из плит" (Slab City). Она живо и увлекательно рассказывает об обнищавших американцах, которые сегодня заселяют трущобы, трейлеры без колес и брошенные автомобили в опустевших городках и как-то там выживают — без воды, газа, электричества и намека на цивилизацию, зато и без коммунальных счетов, оплачивать которые никаких возможностей уже нет. На сегодня затрудняются платить коммуналку больше 80 миллионов американцев — это треть всех взрослых граждан, на минуточку.Ну или можно просто заглянуть в отдел рецептов многоуважаемой газеты The Washington Post. "Яйца дорожают? Готовим омлет без яиц! И еще несколько блюд, где без них можно обойтись", радует читателей бодрый заголовок. И это страна, которая до сих пор почему-то называет себя "первой экономикой мира".На эти проблемы регулярно указывают республиканцы — грех не воспользоваться такими проколами конкурентов. Но что интересно, американские демократы совершенно не собираются менять свою политику. Подъем ставки ФРС пока не позволяет не то что остановить, но хотя бы притормозить инфляцию. Самоубийственная эскалация конфликта на Украине как шла, так и идет и уже захватывает Молдавию и Приднестровье. Готовится тайваньский кризис. Выкатываются все новые пакеты санкций против России — при полном понимании того, что они рушат мировую экономику и бьют по беднейшим людям в самой Америке.Вместо того чтобы обеспечить гражданам главные права человека — на жизнь и на кусок хлеба, Демпартия продолжает бороться за права трансгендеров и прочих исчезающе малых меньшинств. Откуда такой пофигизм? Они что, решили слить выборы в ноябре и потерять большинство в конгрессе? А как тогда страной править?Сторонники республиканцев заинтересовались этим вопросом и провели свое расследование. Результаты его были зафиксированы в документальном фильме журналиста консервативных взглядов Динеша Д’Сузы "2000 мулов".Гарвардские "профессорки" рвутся к власти, чтобы спасти демократию >>"Мулами" в Мексике и США называют наркокурьеров. Суза окрестил так неполживых наемников американской Демпартии, которые массово вбрасывают избирательные бюллетени в урны для голосования.С этими отдельно стоящими урнами, куда избиратель может опустить свой бюллетень, не регистрируясь на участке, всегда было много скандалов. Но изначально таких ящиков было мало, в консервативных штатах типа Техаса их и сейчас только одна на округ. Под предлогом пандемии и локдаунов демократы добились их установки повсюду. А на президентских выборах в 2020-м заслали туда своих "мулов"."Мулы" забирают бюллетени в неправительственных фондах, спонсируемых Демпартией, и пачками вбрасывают их в урны для голосования. Все они, натурально, заполняются в пользу демократических кандидатов. Ну а что такого? Не нами сказано: демократия — это власть демократов.Динеш Д’Суза насчитал две тысячи таких оперативников, вбрасывавших бюллетени в пользу Байдена в 2020-м. На ноябрьских выборах все это ожидается в еще больших масштабах. "Байден опять взялся за свои старые электоральные штучки," — меланхолично констатирует республиканская газета New York Post.Отдельным боевым отрядом Демпартии на выборах станут сотни тысяч латиноамериканских нелегалов, перебежавших через мексиканскую границу. В штатах, где власть принадлежит демократам, принят закон, согласно которому иммигранты могут участвовать в местных выборах. Никто не сомневается, что в ноябре им будут подсовывать для голосования и бюллетени федеральных выборов, чтобы они заполняли их в пользу правильных — демократических — кандидатов. А если республиканцы потребуют контроля и проверки избирателей, их моментально обвинят в расизме.Ну а вишенкой на торте пойдет голосование по почте, в ходе которого во многих штатах нарушаются нормы не то что демократического волеизъявления, но и простейшего здравого смысла. В демократических штатах, например, официально запрещено проверять подлинность подписи на бюллетене, присланном по почте.Обеспечить почтовое голосование может главный инфекционист Демпартии Энтони Фаучи. По его милости страна уже без малого два года просидела взаперти. Но это еще не все. Объявив намедни о конце пандемии, он тут же объяснил, что на самом деле погорячился и ничего еще не кончено. Америка обнаружила, что демократия стала неконкурентоспособной >>Оказывается, нарисовался уже новый штамм коронавируса с заковыристым названием, и доктор Фаучи стращает население, что с наступлением холодов штамм разбушуется и придется вновь садиться на карантин.Как видим, демократам волноваться особо не о чем. В программе выборов — массовые вбросы и фальсификации. Заработают волшебные счетные машины, которые почему-то все всегда считают в пользу Демпартии. Побегут тысячи "мулов" с бюллетенями. Ну а если даже в отдельных штатах республиканцы и наберут большинство, то их победа будет объявлена мятежом типа "штурма Капитолия".Какая, казалось бы, разница, кто выиграет эти крысиные бега? Вряд ли внешняя политика Штатов кардинально изменится, даже если большинство в конгрессе и сенате достанется республиканцам. Наглая фальсификация выборов, плохо соображающий президент, безумная политика, разоряющая когда-то самую богатую страну мира, — все это подрывает доверие американцев к власти и постепенно делегитимизирует и выборы, и само американское государство. Народ раздражен. К ноябрьским выборам готовятся сегодня не только мирные граждане. Тренируются боевики Демпартии, тренируются и правые "милиции" в республиканских штатах. Все они вооружены и крайне опасны.В ответ на демократическое ноу-хау Black Lives Matter быстренько организовался крайне правый движ Blue Lives Matter. Он объединяет силовиков (многие из которых носят униформу синего цвета, отсюда и слово "blue" в названии движения) — военных, полицейских, "выживальщиков" и прочих "белых супремасистов". Путин и Си защищают демократию от "демократов" >>Эти ребята отлично владеют оружием и регулярно ввязываются в стычки с BLM. День выборов 8 ноября обещает стать очень жарким."Никогда Америка не переживала такого институционального кризиса, в какой погрузилась сегодня, — полагает канадский писатель Стивен Марш. — Сегодня США вновь идут к гражданской войне и опять не осмеливаются признать это".Четыреста миллионов стволов на руках, 40 миллионов людей, открыто заявляющих, что способны восстать, чтобы защитить результаты выборов. Добавим к этому взрывной рост цен на еду, который пойдет именно осенью... Вашингтон очень долго делал ставку на мятежи и свержение правительств в других странах. Не сыграет ли эта ставка против него уже в ноябре?

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

демократия