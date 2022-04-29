https://uz.sputniknews.ru/20220429/fsb-rassekretilo-pokazaniya-ochevidtsa-samoubiystva-gitlera-24287518.html

ФСБ рассекретило показания очевидца самоубийства Гитлера

ФСБ рассекретило показания очевидца самоубийства Гитлера

Разочарование в генералах и жуткий страх перед публичным осмеянием: о последних часах кровавого фюрера – в подлинных письменных показаниях очевидца из архивов "Смерш" в ФСБ России.

2022-04-29T20:01+0500

2022-04-29T20:01+0500

2022-04-29T20:01+0500

россия

фсб россии

адольф гитлер

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. ФСБ России обнародовала подробности о последнем часе перед самоубийством Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. О них поведал личный пилот Гитлера Ганс Баур, сообщает РИА Новости.Свои показания группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Баур собственноручно написал в ходе допроса в НКВД в декабре 1945 года.Архивные материалы с показаниями военного летчика взяты из его следственного дела. Данный документ в настоящее время хранится в ФСБ по Новгородской области.Показания Ганса Баура представлены на немецком языке с заверенным переводом. К ним прилагается справка на пилота из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности СССР.Согласно письменным сведениям летчика, до самой последней минуты ни один человек из окружения фюрера не подозревал о его намерениях."Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой", - отмечает Баур.По словам летчика, фюрер решил подарить ему на память портрет короля Фридриха Великого кисти Рембрандта.На все попытки отговорить Гитлера от самоубийства, "ибо тогда все развалится через несколько часов", он ответил: "Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить".Затем, по воспоминаниям Баура, Гитлер рассказал, что "русские находятся на Потсдамской площади". Фюрер опасался, что его могут захватить живым, и признался, что приказал сжечь свой труп, а также труп его жены Евы Браун, из страха, что их повесят напоказ, как это было с телом Бенито Муссолини в фашистской Италии."Я и Бетц молча пожали Гитлеру руку и вышли", - продолжает военный.Выйдя от фюрера, он и Бетц поспешили сжечь документы и собираться к уходу из рейхсканцелярии, а спустя несколько часов вернулись за портретом.По его признанию, он был "чрезвычайно потрясен случившимся".Примечательно, что Баур указывает точное время событий."Когда я прощался с Гитлером, было 6-7 часов вечера. Вновь вернулся в убежище в девять", - констатирует летчик.К предыстории событияЗадачу разыскать и арестовать Гитлера и его приспешников поставили перед органами советской военной контрразведки "Смерш" накануне битвы за Берлин в апреле 1945 года.В составе наступающих частей 1-го Белорусского фронта контрразведчики штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с "фюрербункером", забетонированным подземным сооружением, где укрывались Гитлер и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.Этот последний бастион главаря нацистской Германии захватили 2 мая 1945 года. Его личный пилот, командир эскадрильи фюрера Ганс Баур оказался в числе свидетелей последних дней Гитлера. Неоднократные допросы летчика об обстоятельствах смерти нацистского фюрера, а также показания начальника обороны сектора "Цитадель" Вильгельма Монке, начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, старшего камердинера Гейнца Линге, личного адъютанта Отто Гюнше зафиксированы в письменных материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива России, в отдельных следственных делах, по которым они проходили как военные преступники.Как следовало из показаний, 30 апреля 1945 года покончили жизни самоубийством Адольф Гитлер и его супруга Ева Браун, 1 мая - Йозеф и Магда Геббельс, которые предварительно убили своих шестерых детей: их трупы советские солдаты обнаружили в бункере. 13 мая 1945 года контрразведчики "Смерш" 79-го стрелкового корпуса установили в саду рейхсканцелярии место захоронения сгоревших трупов Гитлера и Браун, подлинность останков которых подтвердили судебные медэксперты.Читайте также: Книгу Гитлера обнаружили на базе "Азова"* в Мариуполе — видео

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фсб россии, адольф гитлер