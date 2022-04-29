https://uz.sputniknews.ru/20220429/gasparyan-otsenil-kogda-polsha-i-rumyniya-vtorgnutsya-na-ukrainu--video-24272635.html

Гаспарян оценил, когда Польша и Румыния вторгнутся на Украину — видео

Гаспарян оценил, когда Польша и Румыния вторгнутся на Украину — видео

Страны Европы разрабатывают план по установлению контроля над Украиной, заявил ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

2022-04-29T09:57+0500

2022-04-29T09:57+0500

2022-04-29T10:17+0500

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польша

румыния

украина

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По его словам, Варшава планирует установить военно-политический контроль над "своими историческими владениями" и сейчас активно прорабатывает этот вопрос с США.По данным разведки, Польша планирует ввести войска на западные области Украины под предлогом "защиты от российской агрессии". Ранее в сети также распространилось видео, на котором, как утверждалось, колонна военной техники движется по территории Румынии в направлении Украины и Молдовы. В Минобороны Румынии заявили: это было "необходимо для того, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками". Впрочем, многие увидели в этом заявлении лукавство.О планах Польши и Румынии на украинские земли в интервью Sputnik рассказал политолог Армен Гаспарян. Читайте также:Ищенко: как ЕС видит будущее Украины и почему США хотят втянуть Россию в большую войну >>

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польша, румыния, украина, видео