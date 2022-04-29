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Житель Самарканда создал рукописную копию Корана
Житель Самарканда создал рукописную копию Корана
Он переписывал священную книгу в течение трех лет на специальной неразмокающей бумаге.
2022-04-29T17:01+0500
2022-04-29T17:01+0500
культура
самарканд
коран
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Каллиграф из Самарканда Абдужалил Эргашев создал рукописную копию Корана размером 60х80 см. Об этом сообщает Самаркандское областное отделение Управления мусульман Узбекистана.Писал каллиграф на особой самаркандской бумаге. По словам Эргашева, эта бумага славится своей прочностью, она не размокает и на ней можно писать с обеих сторон. Именно поэтому для создания своего издания мастер выбрал именно эту бумагу.Для справки: самаркандская бумага производится в центре бумажного творчества "Конигил-Мерос". Бумагу делают из коры шелковицы, известной в народе как "балх тути". Сегодня самаркандская бумага широко используется не только в Узбекистане, но и в Японии для реставрации древних рукописей и редких произведений.На сегодняшний день сохранилось десять древних рукописей Корана. Это рукопись из университета Бирмингема, рукописи Санаа из Йемена, Рукопись Топкапы, Самаркандский куфический Коран (Коран Усмана), Коран в Санкт-Петербурге, Голубой Коран, Ибн аль-Баваба, Севильский Коран и Магрибская рукопись.Один из самых больших и древних списков Корана – Коран Усмана - хранится в Узбекистане, в медресе "Муйи Муборак" в Ташкенте.Читайте также: Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования
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самарканд, коран

Житель Самарканда создал рукописную копию Корана

17:01 29.04.2022
© УМУВ Самарканде каллиграф переписал Коран
В Самарканде каллиграф переписал Коран - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2022
© УМУ
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Он переписывал священную книгу в течение трех лет на специальной неразмокающей бумаге.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Каллиграф из Самарканда Абдужалил Эргашев создал рукописную копию Корана размером 60х80 см. Об этом сообщает Самаркандское областное отделение Управления мусульман Узбекистана.
"Я переписывал великую книгу на 310 листах (с двух сторон) или на 620 страницах арабским шрифтом куфи в течение трех лет", — сказал каллиграф.
Писал каллиграф на особой самаркандской бумаге. По словам Эргашева, эта бумага славится своей прочностью, она не размокает и на ней можно писать с обеих сторон. Именно поэтому для создания своего издания мастер выбрал именно эту бумагу.
Для справки: самаркандская бумага производится в центре бумажного творчества "Конигил-Мерос". Бумагу делают из коры шелковицы, известной в народе как "балх тути". Сегодня самаркандская бумага широко используется не только в Узбекистане, но и в Японии для реставрации древних рукописей и редких произведений.
На сегодняшний день сохранилось десять древних рукописей Корана. Это рукопись из университета Бирмингема, рукописи Санаа из Йемена, Рукопись Топкапы, Самаркандский куфический Коран (Коран Усмана), Коран в Санкт-Петербурге, Голубой Коран, Ибн аль-Баваба, Севильский Коран и Магрибская рукопись.
Один из самых больших и древних списков Корана – Коран Усмана - хранится в Узбекистане, в медресе "Муйи Муборак" в Ташкенте.
Читайте также: Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования
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