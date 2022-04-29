https://uz.sputniknews.ru/20220429/jitel-samarkanda-sozdal-rukopisnuyu-kopiyu-korana-24285698.html

Житель Самарканда создал рукописную копию Корана

Житель Самарканда создал рукописную копию Корана

Он переписывал священную книгу в течение трех лет на специальной неразмокающей бумаге.

2022-04-29T17:01+0500

2022-04-29T17:01+0500

2022-04-29T17:01+0500

культура

самарканд

коран

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Каллиграф из Самарканда Абдужалил Эргашев создал рукописную копию Корана размером 60х80 см. Об этом сообщает Самаркандское областное отделение Управления мусульман Узбекистана.Писал каллиграф на особой самаркандской бумаге. По словам Эргашева, эта бумага славится своей прочностью, она не размокает и на ней можно писать с обеих сторон. Именно поэтому для создания своего издания мастер выбрал именно эту бумагу.Для справки: самаркандская бумага производится в центре бумажного творчества "Конигил-Мерос". Бумагу делают из коры шелковицы, известной в народе как "балх тути". Сегодня самаркандская бумага широко используется не только в Узбекистане, но и в Японии для реставрации древних рукописей и редких произведений.На сегодняшний день сохранилось десять древних рукописей Корана. Это рукопись из университета Бирмингема, рукописи Санаа из Йемена, Рукопись Топкапы, Самаркандский куфический Коран (Коран Усмана), Коран в Санкт-Петербурге, Голубой Коран, Ибн аль-Баваба, Севильский Коран и Магрибская рукопись.Один из самых больших и древних списков Корана – Коран Усмана - хранится в Узбекистане, в медресе "Муйи Муборак" в Ташкенте.Читайте также: Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования

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