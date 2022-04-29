https://uz.sputniknews.ru/20220429/kakoy-frukt-zaschischaet-ot-raka-24290478.html
Какой фрукт защищает от рака
Какой фрукт защищает от рака
Этот восточный фрукт является лидером в профилактике онкологических заболеваний.
2022-04-29T23:00+0500
2022-04-29T23:00+0500
2022-04-29T23:00+0500
это интересно
рак
фрукты
гранат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1088/79/10887972_0:250:3073:1978_1920x0_80_0_0_0d8da7a3267b378106edaa5d003b8433.jpg
Как заявил известный врач-иммунолог Андрей Продеус, именно гранат наиболее эффективно защищает от рака, информирует РИА Новости.По словам специалиста, такие ценные свойства гранату обеспечивает высокое содержание флавоноидов.Флавоноиды препятствуют воспалительным процессам и тем самым подавляют раковые клетки. Примерно 150 граммов граната содержат суточную норму флавоноидов.В свою очередь, сливы и красные яблоки богаты антоцианами. Эти вещества на 16 процентов снижают развитие диабета второго типа, добавил врач.Читайте также: Сколько мяса можно есть в день
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1088/79/10887972_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e2fe0e3952c1d1fa9a41cdcb9d1ab981.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рак, фрукты, гранат
Какой фрукт защищает от рака
Этот восточный фрукт является лидером в профилактике онкологических заболеваний.
Как заявил известный врач-иммунолог Андрей Продеус, именно гранат наиболее эффективно защищает от рака, информирует РИА Новости
.
По словам специалиста, такие ценные свойства гранату обеспечивает высокое содержание флавоноидов.
Флавоноиды препятствуют воспалительным процессам и тем самым подавляют раковые клетки. Примерно 150 граммов граната содержат суточную норму флавоноидов.
В свою очередь, сливы и красные яблоки богаты антоцианами. Эти вещества на 16 процентов снижают развитие диабета второго типа, добавил врач.