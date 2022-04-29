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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220429/kakoy-frukt-zaschischaet-ot-raka-24290478.html
Какой фрукт защищает от рака
Какой фрукт защищает от рака
Этот восточный фрукт является лидером в профилактике онкологических заболеваний.
2022-04-29T23:00+0500
2022-04-29T23:00+0500
это интересно
рак
фрукты
гранат
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Как заявил известный врач-иммунолог Андрей Продеус, именно гранат наиболее эффективно защищает от рака, информирует РИА Новости.По словам специалиста, такие ценные свойства гранату обеспечивает высокое содержание флавоноидов.Флавоноиды препятствуют воспалительным процессам и тем самым подавляют раковые клетки. Примерно 150 граммов граната содержат суточную норму флавоноидов.В свою очередь, сливы и красные яблоки богаты антоцианами. Эти вещества на 16 процентов снижают развитие диабета второго типа, добавил врач.Читайте также: Сколько мяса можно есть в день
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рак, фрукты, гранат

Какой фрукт защищает от рака

23:00 29.04.2022
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Николай Хижняк
/
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Этот восточный фрукт является лидером в профилактике онкологических заболеваний.
Как заявил известный врач-иммунолог Андрей Продеус, именно гранат наиболее эффективно защищает от рака, информирует РИА Новости.
По словам специалиста, такие ценные свойства гранату обеспечивает высокое содержание флавоноидов.
Флавоноиды препятствуют воспалительным процессам и тем самым подавляют раковые клетки. Примерно 150 граммов граната содержат суточную норму флавоноидов.
В свою очередь, сливы и красные яблоки богаты антоцианами. Эти вещества на 16 процентов снижают развитие диабета второго типа, добавил врач.
Читайте также: Сколько мяса можно есть в день
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