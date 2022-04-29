https://uz.sputniknews.ru/20220429/kakoy-frukt-zaschischaet-ot-raka-24290478.html

Какой фрукт защищает от рака

Какой фрукт защищает от рака

Этот восточный фрукт является лидером в профилактике онкологических заболеваний.

2022-04-29T23:00+0500

2022-04-29T23:00+0500

2022-04-29T23:00+0500

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рак

фрукты

гранат

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Как заявил известный врач-иммунолог Андрей Продеус, именно гранат наиболее эффективно защищает от рака, информирует РИА Новости.По словам специалиста, такие ценные свойства гранату обеспечивает высокое содержание флавоноидов.Флавоноиды препятствуют воспалительным процессам и тем самым подавляют раковые клетки. Примерно 150 граммов граната содержат суточную норму флавоноидов.В свою очередь, сливы и красные яблоки богаты антоцианами. Эти вещества на 16 процентов снижают развитие диабета второго типа, добавил врач.Читайте также: Сколько мяса можно есть в день

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рак, фрукты, гранат