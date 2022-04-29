https://uz.sputniknews.ru/20220429/lukashenko-predrek-prisoedinenie-uzbekistana-k-soyuznomu-gosudarstvu-24273554.html
Лукашенко предрек присоединение Узбекистана к Союзному государству
Лукашенко предрек присоединение Узбекистана к Союзному государству
Ранее белорусский лидер заявлял, что страны Центральной Азии могут стать частью союза уже через 15 лет.
2022-04-29T11:43+0500
2022-04-29T11:43+0500
2022-04-29T11:43+0500
политика
узбекистан
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21355855_235:483:3018:2048_1920x0_80_0_0_412b59d22a1ef8df7bac7501ef063e61.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к Союзному государству вскоре присоединятся и другие страны СНГ.Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на агентство "БелТА".На очереди также Армения, которой "деваться некуда".Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву белорусский лидер заявил, что страны Центральной Азии могут стать частью союза уже через 15 лет. Готов ли Узбекистан к вступлению в Союзное государство и чем это объединение отличается от СССР, в беседе со Sputnik оценил директор Центра исследовательских инициатив Ma`no, политолог Бахтиёр Эргашев. Союзное государство — это надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространствами.Продвижение в развитии объединения началось в 2021 году. До декабря 2023-го Путин и Лукашенко планируют подписать договор о едином газовом рынке.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21355855_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_a0520c0d029066eb1914511333280047.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, александр лукашенко
Лукашенко предрек присоединение Узбекистана к Союзному государству
Ранее белорусский лидер заявлял, что страны Центральной Азии могут стать частью союза уже через 15 лет.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к Союзному государству вскоре присоединятся и другие страны СНГ.
Об этом пишет
Sputnik Таджикистан со ссылкой на агентство "БелТА".
"Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся", — отметил Лукашенко.
На очереди также Армения, которой "деваться некуда".
Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву белорусский лидер заявил
, что страны Центральной Азии могут стать частью союза уже через 15 лет.
Готов ли Узбекистан к вступлению в Союзное государство и чем это объединение отличается от СССР, в беседе со Sputnik оценил
директор Центра исследовательских инициатив Ma`no, политолог Бахтиёр Эргашев.
Союзное государство — это надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространствами.
Продвижение в развитии объединения началось в 2021 году. До декабря 2023-го Путин и Лукашенко планируют подписать договор о едином газовом рынке.