https://uz.sputniknews.ru/20220429/lukashenko-predrek-prisoedinenie-uzbekistana-k-soyuznomu-gosudarstvu-24273554.html

Лукашенко предрек присоединение Узбекистана к Союзному государству

Лукашенко предрек присоединение Узбекистана к Союзному государству

Ранее белорусский лидер заявлял, что страны Центральной Азии могут стать частью союза уже через 15 лет.

2022-04-29T11:43+0500

2022-04-29T11:43+0500

2022-04-29T11:43+0500

политика

узбекистан

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к Союзному государству вскоре присоединятся и другие страны СНГ.Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на агентство "БелТА".На очереди также Армения, которой "деваться некуда".Ранее в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву белорусский лидер заявил, что страны Центральной Азии могут стать частью союза уже через 15 лет. Готов ли Узбекистан к вступлению в Союзное государство и чем это объединение отличается от СССР, в беседе со Sputnik оценил директор Центра исследовательских инициатив Ma`no, политолог Бахтиёр Эргашев. Союзное государство — это надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространствами.Продвижение в развитии объединения началось в 2021 году. До декабря 2023-го Путин и Лукашенко планируют подписать договор о едином газовом рынке.

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узбекистан, александр лукашенко