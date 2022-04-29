https://uz.sputniknews.ru/20220429/my-svoix-ne-brosaem-armyanskie-studenty-sobirayut-gumpomosch-dlya-donbassa---video-24287367.html
"Мы своих не бросаем": армянские студенты собирают гумпомощь для Донбасса - видео
"Мы своих не бросаем": армянские студенты собирают гумпомощь для Донбасса - видео
Армянская диаспора в России отправила в Донбасс и на Украину 500 тонн гуманитарной помощи.
2022-04-29T18:07+0500
2022-04-29T18:07+0500
2022-04-29T18:07+0500
видео
москва
студенты
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Армянская диаспора в России собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Украины, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.Армянские студенты в Москве, учащиеся в ведущих вузах Москвы, таких как МГУ, МГИМО и МГЛУ, в несколько смен комплектуют коробки для отправки в пострадавшие районы. В посылках - продукты, одежда и предметы первой необходимости.На сегодняшний день армянская диаспора отправила в освобожденные районы 500 тонн гуманитарной помощи. Первые 300 тонн уже распределили. Грузы доставляют в Мариуполь, под Изюм, в Донецк и Луганск, а также в центры для беженцев в Ростовской области.Диаспора также курирует детские дома в ЛДНР. Воспитанники получали от организации новогодние подарки, а на Пасху для них организовали праздничные представления и раздавали сладости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
москва, студенты, видео
"Мы своих не бросаем": армянские студенты собирают гумпомощь для Донбасса - видео
Армянская диаспора в России отправила в Донбасс и на Украину 500 тонн гуманитарной помощи.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Армянская диаспора в России собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Украины, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.
Армянские студенты в Москве, учащиеся в ведущих вузах Москвы, таких как МГУ, МГИМО и МГЛУ, в несколько смен комплектуют коробки для отправки в пострадавшие районы. В посылках - продукты, одежда и предметы первой необходимости.
"Для людей. Мы же не можем бросить наших. Мы своих не бросаем", - говорит руководитель Молодежного центра Союза армян России Арман Папян.
На сегодняшний день армянская диаспора отправила в освобожденные районы 500 тонн гуманитарной помощи. Первые 300 тонн уже распределили. Грузы доставляют в Мариуполь, под Изюм, в Донецк и Луганск, а также в центры для беженцев в Ростовской области.
"Мы на протяжении всех 8 лет оказывали регулярную гуманитарную помощь Донбассу. С началом спецоперации для нас ничего не изменилось, только работы стало больше", — сказала вице-президент Союза армян России Люсик Гукасян.
Диаспора также курирует детские дома в ЛДНР. Воспитанники получали от организации новогодние подарки, а на Пасху для них организовали праздничные представления и раздавали сладости.