https://uz.sputniknews.ru/20220429/my-svoix-ne-brosaem-armyanskie-studenty-sobirayut-gumpomosch-dlya-donbassa---video-24287367.html

"Мы своих не бросаем": армянские студенты собирают гумпомощь для Донбасса - видео

"Мы своих не бросаем": армянские студенты собирают гумпомощь для Донбасса - видео

Армянская диаспора в России отправила в Донбасс и на Украину 500 тонн гуманитарной помощи.

2022-04-29T18:07+0500

2022-04-29T18:07+0500

2022-04-29T18:07+0500

видео

москва

студенты

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Армянская диаспора в России собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Украины, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.Армянские студенты в Москве, учащиеся в ведущих вузах Москвы, таких как МГУ, МГИМО и МГЛУ, в несколько смен комплектуют коробки для отправки в пострадавшие районы. В посылках - продукты, одежда и предметы первой необходимости.На сегодняшний день армянская диаспора отправила в освобожденные районы 500 тонн гуманитарной помощи. Первые 300 тонн уже распределили. Грузы доставляют в Мариуполь, под Изюм, в Донецк и Луганск, а также в центры для беженцев в Ростовской области.Диаспора также курирует детские дома в ЛДНР. Воспитанники получали от организации новогодние подарки, а на Пасху для них организовали праздничные представления и раздавали сладости.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, студенты, видео