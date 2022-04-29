https://uz.sputniknews.ru/20220429/oon-predrekaet-rezkiy-rost-katastrof-v-blijayshie-gody-24282980.html

ООН предрекает резкий рост катастроф в ближайшие годы

ООН предрекает резкий рост катастроф в ближайшие годы

На увеличение числа чрезвычайных ситуаций повлияет и человеческая деятельность, отмечают в организации.

2022-04-29T14:58+0500

2022-04-29T14:58+0500

2022-04-29T14:58+0500

в мире

оон

природная катастрофа

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. К 2030-му году количество глобальных катастроф на планете, связанных с экстремальными температурами, увеличится втрое по сравнению с 2001-м. При этом общее число стихийных катаклизмов вырастет до 560 в год, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций (ООН).В период 1970 – 2000 годов в мире произошло от 90 до 100 разного рода катастроф в год. Речь идет об эпидемиях, экстремальных погодных условиях, извержениях вулканов, землетрясениях, цунами и других биологических, геофизических и стихийных бедствиях.Однако в 2001 – 2020 годах их число достигло уже 350-500 ежегодно.При этом в докладе подчеркивается, что эксперты организации не учитывали бедствия масштабов местных сообществ, которые не нуждались в международной или национальной помощи.По данным ООН, катастрофическими наводнения или землетрясение квалифицировались исключительно в случае причинения ущерба людям.Однако сегодня человеческая деятельность "повысила ставки этих бедствий", отмечают в организации.Так, в частности, в связи с активным ростом населения во многих опасных регионах, например, на исчезающих побережьях, которым угрожают штормы, многие катастрофы теперь могут принести колоссальный ущерб. Напрямую способствовал интенсивности сезонов лесных пожаров резкий скачок глобальных температур.Как итог, за последние годы стихийные бедствия привели к еще большему количеству смертей, подчеркивается в документе.Виной всему стало неправильное восприятие риска, основанное на оптимизме, недооценке и "непобедимости". Это приводит к принятию политических и финансовых решений, которые усугубляют существующие уязвимости и подвергают людей опасности, констатирует Организация Объединенных Наций.Мир должен сделать больше, "чтобы учесть риск бедствий в том, как мы живем, строим, инвестируем, и что вовлекает человечество в спираль самоуничтожения", заключает заместитель главы ООН Амина Мохаммед.Читайте также: Ташкентский перелом: как стихия изменила облик узбекской столицы

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оон, природная катастрофа