https://uz.sputniknews.ru/20220429/palata-predstaviteley-kongressa-ssha-odobrila-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy-24271134.html

Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины

После того, как документ подпишет президент Байден, Америка расширит полномочия для оказания военной помощи Украине.

2022-04-29T08:21+0500

2022-04-29T08:21+0500

2022-04-29T10:28+0500

в мире

украина

джо байден

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Палата представителей конгресса США, по результатам голосования, приняла проект закона о ленд-лизе для защиты "демократии" Украины. Об этом сообщает РИА Новости.Проект одобрили большинством голосов и теперь передадут на подпись президенту Америки Джо Байдену.По закону, после подписания главой государства документ о ленд-лизе расширяет полномочия для оказания военной помощи Украине.При этом он отменяет некоторые ограничения, которые действовали в рамках прошлой программы ленд-лиза, где США поставляли вооружения союзникам во время Второй мировой войны.В частности, временно отменяют требования, связанные с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, "подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Новая стратегия США и НАТО на Украине: "Мы перевернем небо и землю" >>

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украина, джо байден