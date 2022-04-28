https://uz.sputniknews.ru/20220428/novaya-strategiya-ssha-i-nato-na-ukraine-my-perevernem-nebo-i-zemlyu-24268750.html

Новая стратегия США и НАТО на Украине: "Мы перевернем небо и землю"

Новая стратегия США и НАТО на Украине: "Мы перевернем небо и землю"

Соединенные Штаты используют российскую специальную военную операцию на Украине для формирования собственной стратегии и коалиции союзников на случай гипотетической Третьей мировой войны.

2022-04-28T21:00+0500

2022-04-28T21:00+0500

2022-04-28T21:00+0500

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Пентагон намерен скрепить союзников железом и пролитой кровью, отработать международную логистику поставок оружия киевскому режиму и методы противодействия Вооруженным силам РФ во всех сферах боевого применения.На авиабазе Рамштайн ВВС США 26 апреля состоялся необычный саммит НАТО и партнеров с участием министров обороны 43 стран. Хедлайнером выступил глава Пентагона Ллойд Остин, который заявил, что Штаты "сдвинут небо и землю", чтобы дать Украине то, что ей нужно. И предложил участникам объединиться для поддержки Украины в борьбе с Россией.Формат встречи на военной базе символично подчеркнул состояние войны с РФ. Днем ранее, в Польше Остин прямо заявил: "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена". Пентагон удваивает надежды увидеть "ослабленную" Россию после войны на Украине. При это шеф Пентагона допустил, что Украина в будущем сможет войти в НАТО.Коллективный Запад не способен осознать (принять) факт крушения американоцентричного мира, сформировать систему равной и неделимой безопасности. Защита Украины – удобная легенда, фиговый листок. В реальности США и НАТО борются за сохранение хищнической гегемонии и военно-политической безнаказанности. Новая стратегия "Рамштайн" – это старая концепция Збигнева Бжезинского: "В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России". Именно поэтому Украина – расходный материал (обломки СССР), а Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Известно, что гипотетическая спецоперация Польши на Западной Украине будет проходить без мандата НАТО, с участием "желающих стран", по предварительной договоренности с США. "Миротворческий контингент" Польши планируется разместить в регионах, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна. При этом польские спецслужбы ищут "договороспособных" представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву противовеса нацистам. Полагаю, неизбежен раскол "экспериментальной" постсоветской Украины на несколько частей, и это закономерный итог оплаченной американцами серии цветных революций (майданов).Старая песня о главномВ свете фактов, новая стратегия США – "победить РФ на поле боя так решительно, что она воздержится от любых новых атак" – выглядит достаточно наивно, и все же "партнеры" надеются.Источники CNN в Совете нацбезопасности США утверждают, что ранее Вашингтон планировал сделать спецоперацию "стратегическим провалом" РФ, а сейчас усилия нацелены на подрыв российской оборонной промышленности. Вполне закономерно, поставки оружия Украине американцы считают "инвестицией в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие". Судьба украинских военнослужащих и городов никого не волнует. Главное для "партнеров" – ослабить РФ так, чтобы в конфликтах будущего она не могла помогать Китаю.В течение многих веков Россию не смогли победить татаро-монгольские ханы, шведский король Карл XII, французский Наполеон, немецкий Гитлер, но американцы не знают даже собственной истории, поэтому "синхронизация" военной помощи 40 стран на Украинском ТВД кажется им безупречным путем к успеху. Цель коллективного Запада – превратить Россию в страну "третьего мира". Разумеется, Москва традиционно победит."Второй фронт" в Молдове: кому выгодна серия диверсий в Приднестровье >>>По мнению главы Пентагона, партнеры должны "двигаться со скоростью войны", однако новые партии западного оружия для Украины – на сумму более 713 млн долларов США – включают старые средства ПВО и бронетехнику. Американцы не имеют резервов "Стингеров" и "Джавелинов". Производитель Stinger заявил о нехватке комплектующих для дальнейшего производства. В американском Конгрессе обеспокоены, что пока не смогут поставлять на Украину эти ПЗРК, ведь и "самим сейчас мало". Переоснащение линии производства может занять не меньше года.Германия отправит на Украину 50 зенитных комплексов Cheetah дальностью до 7 км. Великобритания также передаст зенитные средства прошлого века. Бундестаг 28 апреля разрешил отправку тяжелого вооружения на Украину – в проекте около 40 пунктов, каждый подобен объявлению войны. Однако десятилетия сокращения оборонных расходов в ФРГ привели к деградации боевой готовности. Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила: "На бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно 150 из них, а из 51 вертолета Eurocopter Tiger способны выполнять боевые задачи лишь девять".Лондон призвал украинский режим наносить удары по территории РФ, и обещает предоставить для этого ракеты Brimstone дальностью до 20 км. Однако британские 155-мм гаубицы из списка военной помощи почему-то исчезли. Запад расширяет поставки ВСУ "металлолома" – чешских (советских) САУ "Гвоздика" калибра 122-мм, танков Т-72 из Польши, канадской бронетехники.Не в коня кормПо оценкам западных аналитиков, боевые действия на Украине продлятся "недели, если не месяцы". Издание The Guardian считает, что переломный момент придется на май, "когда прибудет волна западного оружия, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы".Страны НАТО за два месяца поставили Украине военной техники минимум на 8 млрд долларов, а результаты совершенно неочевидны. Напомню, в августе прошлого года США оставили в Афганистане вооружений военной техники на 7 млрд долларов, а в 2005 – 2021 годах Вашингтон предоставил афганским силам безопасности оборудование на сумму 18,6 млрд долларов. Деньги военных побед и достижения геополитических целей не гарантируют. Тем более, что украинским войскам доходит не более 30% от поставок натовского вооружения. Остальное уничтожают высокоточные ракетные удары России и украинские вороватые чиновники. Не касаясь даже громадных трофеев, захваченных российскими войсками в ходе боев.Между тем, глава украинской железной дороги Александр Камышин вчера сообщил о нанесении повторного ракетного удара по мосту через Днестровский лиман в поселке Затока Одесской области, и разрушении инженерного сооружения.Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Там же уничтожен центр подготовки иностранных наемников – 523 убитых и 347 раненых.Французский отставной генерал Жак Гийман пророчит ядерную войну, если Запад продолжит давить на Россию "безумными санкциями". Француз подчеркнул, что США и страны Европы якобы хотят мира, но продолжают поставлять Украине оружие и "раздувать тлеющие угли". Хотя, по словам генерала, ни у европейских государств, ни у Вашингтона нет средств, чтобы вступить в реальную конфронтацию с Россией.Выступая перед парламентом России 27 апреля, президент Владимир Путин подчеркнул: "Все задачи специальной военной операции, которую мы проводим на Донбассе и Украине, будут безоговорочно выполнены". Если кто-то захочет вмешаться, будет создавать угрозу – удары будут молниеносными, "решение об этом уже принято". Москва не допустит создания антироссийских территорий вблизи границ РФ. В случае возникновения угроз стратегического характера, Россия применит такие инструменты, которых нет ни у кого в мире.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: "Прометей" защитит Россию от ядерного удара из космоса

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сша, нато, украина