https://uz.sputniknews.ru/20220429/poiskovyy-otryad-peredal-rodnym-veschi-propavshego-boytsa-vov-24288932.html

Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ

Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ

Уроженец Каракалпакстана был награжден медалью за то, что лично уничтожил 10 немецких солдат из винтовки.

2022-04-29T18:59+0500

2022-04-29T18:59+0500

2022-04-29T20:38+0500

общество

вов

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Старший сержант Арсланбек Кабульбеков, родился в 1922 году в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. Служил помощником командира взвода 6 стрелковой роты 992 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии Калининского фронта. Погиб 16 августа 1943 года в деревне Логи Смоленской области.Поисковый отряд "Бастион" обнаружил в мае 2021 года в Смоленской области останки и личные вещи нескольких солдат советской Армии. Среди них была медаль "За боевые заслуги"#170012. Благодаря этому номеру в Центральном архиве Минобороны России удалось найти её обладателя. По информации из наградного листа, Кабульбеков из винтовки лично уничтожил 10 немецких солдат.Читайте также: Истина на ощупь: как под Ржевом ищут останки бойцов самаркандской дивизии

каракалпакстан

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

вов, каракалпакстан, фото