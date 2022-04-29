Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ
18:59 29.04.2022 (обновлено: 20:38 29.04.2022)
Уроженец Каракалпакстана был награжден медалью за то, что лично уничтожил 10 немецких солдат из винтовки.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Сегодня, 29 апреля начальник мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов вручил медаль и личные вещи Арсланбека Кабульбекова его племяннице Артыкгуль Матниязовой", -рассказала заведующая фондами государственного музея "Славы" Зебо Холбоева.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНачальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
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© Sputnik / Анна Желиховская
Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНачальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
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© Sputnik / Анна Желиховская
Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНачальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
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© Sputnik / Анна Желиховская
Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
Старший сержант Арсланбек Кабульбеков, родился в 1922 году в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. Служил помощником командира взвода 6 стрелковой роты 992 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии Калининского фронта. Погиб 16 августа 1943 года в деревне Логи Смоленской области.
Поисковый отряд "Бастион" обнаружил в мае 2021 года в Смоленской области останки и личные вещи нескольких солдат советской Армии. Среди них была медаль "За боевые заслуги"#170012. Благодаря этому номеру в Центральном архиве Минобороны России удалось найти её обладателя. По информации из наградного листа, Кабульбеков из винтовки лично уничтожил 10 немецких солдат.