Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220429/poiskovyy-otryad-peredal-rodnym-veschi-propavshego-boytsa-vov-24288932.html
Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ
Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ
Уроженец Каракалпакстана был награжден медалью за то, что лично уничтожил 10 немецких солдат из винтовки.
2022-04-29T18:59+0500
2022-04-29T20:38+0500
общество
вов
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24288717_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c5d04d393679d144535eae8838cf5f7.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Старший сержант Арсланбек Кабульбеков, родился в 1922 году в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. Служил помощником командира взвода 6 стрелковой роты 992 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии Калининского фронта. Погиб 16 августа 1943 года в деревне Логи Смоленской области.Поисковый отряд "Бастион" обнаружил в мае 2021 года в Смоленской области останки и личные вещи нескольких солдат советской Армии. Среди них была медаль "За боевые заслуги"#170012. Благодаря этому номеру в Центральном архиве Минобороны России удалось найти её обладателя. По информации из наградного листа, Кабульбеков из винтовки лично уничтожил 10 немецких солдат.Читайте также: Истина на ощупь: как под Ржевом ищут останки бойцов самаркандской дивизии
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24288717_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_525fc5caeee867b5355534755e7ce590.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вов, каракалпакстан, фото

Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ

18:59 29.04.2022 (обновлено: 20:38 29.04.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Анна Желиховская
Все материалы
Уроженец Каракалпакстана был награжден медалью за то, что лично уничтожил 10 немецких солдат из винтовки.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Сегодня, 29 апреля начальник мемориального комплекса "Парк Победы" полковник Шухрат Юсупов вручил медаль и личные вещи Арсланбека Кабульбекова его племяннице Артыкгуль Матниязовой", -рассказала заведующая фондами государственного музея "Славы" Зебо Холбоева.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНачальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Анна Желиховская
Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНачальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Анна Желиховская
Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНачальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
Поисковый отряд передал родным вещи пропавшего бойца ВОВ - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Анна Желиховская
Начальник мемориального комплекса "Парк Победы" передал личные вещи и награды родственникам бойца Советской Армии, старшего сержанта Арсланбека Кабульбекова
Старший сержант Арсланбек Кабульбеков, родился в 1922 году в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. Служил помощником командира взвода 6 стрелковой роты 992 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии Калининского фронта. Погиб 16 августа 1943 года в деревне Логи Смоленской области.
Поисковый отряд "Бастион" обнаружил в мае 2021 года в Смоленской области останки и личные вещи нескольких солдат советской Армии. Среди них была медаль "За боевые заслуги"#170012. Благодаря этому номеру в Центральном архиве Минобороны России удалось найти её обладателя. По информации из наградного листа, Кабульбеков из винтовки лично уничтожил 10 немецких солдат.
Читайте также: Истина на ощупь: как под Ржевом ищут останки бойцов самаркандской дивизии
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0