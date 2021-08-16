https://uz.sputniknews.ru/20210816/istina-na-oschup-kak-pod-rjevom-ischut-ostanki-boytsov-samarkandskoy-divizii-20093032.html

Истина на ощупь: как под Ржевом ищут останки бойцов самаркандской дивизии

Истина на ощупь: как под Ржевом ищут останки бойцов самаркандской дивизии

Московская команда "Пионер", которая ведет поиск погибших и пропавших без вести солдат ВОВ, обнаружила под Ржевом останки бойца из Узбекистана. Специалисты... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T16:42+0500

2021-08-16T16:42+0500

2021-08-16T16:42+0500

общество

узбекистан

великая отечественная война

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Много ли еще затерянных бойцов нашла команда, как происходит процесс поиска и установления имен неизвестных солдат, как они возвращаются домой и главное — что значит поиск для самих участников процесса, корреспонденту Sputnik рассказал член отряда Сергей Белкин.Чей сын этот неизвестный солдат из Узбекистана?Более 8 лет айтишник по профессии Сергей Белкин отдает свое свободное время и силы поиску солдат, павших в Ржевской битве. Он и другие добровольцы ищут щупами тех, кто был когда-то наспех похоронен войной.Седьмого августа этого года поисковиками отряда "Пионер" был обнаружен боец из Узбекистана, пропавший без вести в 1942-м под Ржевом. При солдате оказался медальон с самодельной запиской, по исследованиям которой предположительно определили имя и фамилию героя.Рассказывая об очередной находке, Сергей отметил, что было сложно определить по медальону данные бойца. Запись сделана на бумаге скорее всего растительными чернилами, поэтому текст сильно размыт и невозможно прочитать все строчки, в том числе имя и фамилию человека. В итоге обработки записки в компьютерной программе специалисты смогли разобрать адрес, дату призыва и данные о воинской части.Все установленные строчки совпали с пунктами одной розыскной анкеты, найденной в архиве ОБД "Мемориал". Место жительства в записке говорит о том, что солдат родом из Старого Ташкента, так как в адресе фигурируют слова "махал" и "тупик". В найденной анкете жена солдата Таджиева Н. указывает аналогичные координаты и просит установить судьбу своего мужа Аминова Хасана 1915 г. р.Сергей Белкин объясняет, как учитывали павших советских солдат на войне.Эксперт разъясняет, с чем ещё обычно возникают сложности при восстановлении данных о воинах. Часто все зависит от того, в каком состоянии бумага и чем солдат писал свои данные."Мало найти медальон и аккуратно извлечь записку. Если она заполнена графитовым карандашом, то данные скорее всего дойдут до нас даже через много лет. А вот химический карандаш и чернила менее надежны: дожди и другие климатические изменения рано или поздно испортят написанное. Конечно, мы с помощью компьютерных программ "вытаскиваем" и такое, прикладываем максимум усилий, но глазами размытый текст уже никак не разобрать", — поясняет специалист.Если с прочтением медальона поисковикам сопутствовала удача и имя бойца установлено, то далее начинается этап розыска его родственников, также таящий в себе немало сложностей и сюрпризов. Одна из главных проблем, как отмечает собеседник, это трансформация административно-территориального деления. С начала войны уже минуло 80 лет, а тем бойцам, которых находят поисковики, сейчас было бы 100 лет и больше. Это целый век! За столетие исчезали деревни и сёла, менялись границы и названия областей, районов, даже той страны уже нет 30 лет. Адрес бойца нужно установить, учитывая все изменения. Необходимо откинуть в сторону одноимённые названия населенных пунктов и найти тот самый единственно правильный! А если его уже нет?Эксперты поисковой команды "Пионер" приобретают опыт и знания по установлению судеб с каждым именным солдатом (солдат, имя которого было установлено. — Прим. ред.). На сегодняшний день этой командой установлены имена 81 фронтовика, из них 2 человека из Узбекистана – бойцы 78-й и 369-й стрелковых дивизий.Один в земле воин…Бои за город Ржев — одна из особо печальных страниц Великой Отечественной войны, где Советский Союз потерял многих солдат, а история об этой битве долго умалчивала. По подсчетам историка Алексея Исаева, начиная с Ржевско-Вяземской операции в январе-апреле 1942-го и заканчивая ликвидацией выступа (плацдарм, образовавшийся в обороне немецких войск в ходе наступления советских войск. — Прим. ред.) в марте 1943 года, 392 554 красноармейца были убиты."Герои не должны быть забыты. Каждый солдат хочет вернуться домой к маме", — верит Сергей Белкин. – Война – это всегда потери и жертвы среди всех сторон конфликта. Солдаты всегда будут погибать. Важно помнить о том, что они не солдатами родились, что у них были мамы, жёны, дети. Что их ждали и по-прежнему ждут дома. И если Родина их тогда предпочла бросить, похоронив по возможностям того времени, то наша задача — похоронить их так, как подобает павшим героям, по возможностям нынешних дней. Не должно быть так: одним — салюты и обелиски, а другим — забвение. Каждый из них сделал для той Великой Победы всё возможное, а порой и невозможное".Поисковая команда "Пионер" вот уже пять лет работает на территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской (а ранее Калининской) области. По мнению Сергея Белкина, это совсем небольшой участок ржевской битвы. Вся протяженность передовой Ржевского выступа представляла собой дугу в 200 километров, протянувшуюся по территориям нескольких областей. Найденные здесь солдаты могут быть разных национальностей из многих регионов бывшего СССР. Поисковик отмечает, что сейчас команда как раз работает по местам боев 78-й стрелковой дивизии 2-го формирования (изначально имела номер 403. — Прим. ред.), которая комплектовалась в Самаркандской области Узбекистана с марта 1942 года. Боевое крещение она получила как раз под Ржевом в ходе 1-й Ржевско-Сычёвской стратегической наступательной операции и понесла огромные потери: за первые три дня боев пали более 6 тысяч солдат и офицеров.Как проходит поиск и все ли герои находят свой домПоиск начинается с архива и им же должен закончиться. Ещё на этапе подготовки экспедиции проводится большая исследовательская работа: читаются документы, воспоминания ветеранов, происходит общение с местными жителями в районах интереса. Затем следуют разведвыезды небольшими группами для обследования территории, а в случае обнаружения бойцов подтягивается весь отряд."Конечно, и металлоискатели в своей работе мы тоже используем: для леса — "грунтовики", для полей – "глубинники". Но щуп – это шанс для всех! Можно сказать, что щуп — это точка в исследовании конкретного места. Солдаты, с останками которых нет железа, также обретают шанс быть найденными. Этот инструмент позволяет работать даже по неоднократно хоженым другими местам и находить павших воинов", — уточнил специалист.Обнаружив кости, одни участники команды начинают подъём (эксгумацию) останков, а другие продолжают работать щупом."В большинстве случаев мы поднимаем солдат археологическим способом (все останки освобождаются от грунта, но не меняют своего положения. — Прим. ред.). Это позволяет решать несколько задач. Во-первых, таким образом можно попытаться отделить кости одного солдата от другого. Во-вторых, это избавляет от дополнительного ручного перебора грунта в поисках мелочей и самого главного – медальона. В-третьих, во многих случаях становится ясно, кому из найденных принадлежит медальон. К сожалению, реальность такова, что в результате огромных потерь солдат хоронили не по одному, заполняя все глубокие воронки и траншеи телами вповалку. По прошествии лет все останки перемешиваются между собой, а, соответственно, разделить их не представляется возможным. В этом случае мы не вынуждаем родственников именных солдат проводить ДНК-экспертизу и не отправляем этих солдат на родину, мы просто приглашаем их на церемонию захоронения".Такие акции проходят ежегодно в бывших боевых регионах Великой Отечественной войны. В Ржевском районе дань памяти отдают 22 июня, в день начала войны, в Зубцовском – 23 августа, в день освобождения района от оккупации немецкими войсками.Минобороны России в 1990-е годы открыло доступ к архивам документов погибших и пропавших без вести солдат - ОБД "Мемориал". Работы по оцифровке документов ведутся до сих пор. Позднее добавились и другие проекты – в частности, "Подвиг народа", "Память народа". Для установления имён и судеб участников Великой Отечественной войны любой желающий может ими воспользоваться, что и делают участники поисковых отрядов в разных странах. Помимо работы с этими архивами, используются и другие законные источники информации.Сергей Белкин отмечает, что пионеровцы никогда не уговаривают родственников забирать останки бойца, предоставляя им выбор. Если имеющиеся данные и доказательства неубедительны для возможных родственников солдата, то его хоронят с однополчанами на мемориале."Мы за честность и открытость. Если воин одиночный и родственники его признают, изъявляют желание его забрать, мы отправляем его на родину", — пояснил специалист.В случае с найденным солдатом из Узбекистана члены отряда отметили, что тот общественный резонанс, который был создан благодаря публикациям новости в соцсетях, нужен как раз для того, чтобы возможные родственники как можно быстрее увидели сообщение и вышли на связь.У московского отряда "Пионер" есть успешный опыт передачи найденных солдат в другие государства: поисковики неоднократно передавали солдат Украине, а недавно останки троих красноармейцев из 114-й стрелковой бригады отправились в родной Казахстан и были там с почестями захоронены. В этой республике поисковикам помогала организация "Атамнын Аманаты", с украинской стороны — Союз поисковых отрядов. Ну и само собой, не обошлось без участия консульств и соответствующих чиновников военных ведомств этих стран. Поисковики надеются, что в Узбекистане также появятся желающие помочь на общественном и государственном уровне. А родным он пожелал верить в возвращение своих близких даже спустя многие годы.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-ischut-rodstvennikov-soldata-propavshego-bez-vesti-vo-vremya-voyny--20049852.html

https://uz.sputniknews.ru/20210509/poluistlevshiy-medalon-lojka-i-pryajka-ostanki-geroya-uzbekistantsa-zaxoroneny-na-rodine-18652051.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, великая отечественная война