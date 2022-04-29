https://uz.sputniknews.ru/20220429/smi-italii-zajivo-poxoronili-mino-rayolu-24283383.html
СМИ Италии заживо "похоронили" Мино Райолу
СМИ Италии заживо "похоронили" Мино Райолу
В последнее время Райола проходит лечение в больнице из-за серьезных проблем с легкими.
2022-04-29T15:26+0500
2022-04-29T15:26+0500
2022-04-29T15:26+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Итальянские СМИ сообщили о смерти известного итальянского футбольного агента Мино Райола. Об этом пишет РИА Спорт.Однако Райола "воскрес" и написал в своем Twitter.Представитель больницы "Сан-Раффаэле" в Милане Альберто Зангрильо заявил агентству ANSA , что он продолжает борьбу за жизнь.В январе СМИ сообщали, что он попал в реанимацию в больнице "Сан-Раффаэль". По информации, у Райолы возникли серьезные проблемы с легкими.Издание Corriere dello Sport 12 января проинформировало, что агента экстренно прооперировали, однако позже его пресс-служба сообщила, что это был плановый осмотр.Мино Райола работает с такими прославленными футболистами, как Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннарумма и Неймар (оба – "Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия") и Златан Ибрагимович ("Милан").Читайте также: В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС
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италия, футбол
СМИ Италии заживо "похоронили" Мино Райолу
В последнее время Райола проходит лечение в больнице из-за серьезных проблем с легкими.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Итальянские СМИ сообщили о смерти известного итальянского футбольного агента Мино Райола. Об этом пишет РИА Спорт
.
Однако Райола "воскрес" и написал в своем Twitter.
"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: я зол, меня убили во второй раз за четыре месяца. Кажется, они также способны меня воскресить", – написал он в Twitter.
Представитель больницы "Сан-Раффаэле" в Милане Альберто Зангрильо заявил агентству ANSA , что он продолжает борьбу за жизнь.
"Он продолжает бороться. Я возмущен телефонными звонками псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека", – прокомментировал медик.
В январе СМИ сообщали, что он попал в реанимацию в больнице "Сан-Раффаэль". По информации, у Райолы возникли серьезные проблемы с легкими.
Издание Corriere dello Sport 12 января проинформировало, что агента экстренно прооперировали, однако позже его пресс-служба сообщила, что это был плановый осмотр.
Мино Райола работает с такими прославленными футболистами, как Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннарумма и Неймар (оба – "Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд (дортмундская "Боруссия") и Златан Ибрагимович ("Милан").