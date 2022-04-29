https://uz.sputniknews.ru/20220429/v-tashkente-proydet-vstrecha-ministrov-sporta-shos-24282505.html
В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС
В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС
Предстоящее мероприятие обсудили в Москве на встрече с министром спорта России.
2022-04-29T14:49+0500
2022-04-29T14:49+0500
2022-04-29T14:49+0500
спорт
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В Ташкенте в мае пройдет совещание министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Спорт.О предстоящей встрече рассказал журналистам посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.Совещание министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта ШОС пройдет в Ташкенте 20 мая. Предстоящее мероприятие и сотрудничество в спортивной сфере обсуждали в ходе встречи министра спорта России Олега Матыцина с послами стран ШОС в Москве."Этот период кризиса мы готовы рассматривать как возможность развития. Мы развиваем программы сотрудничества и видим потенциал в странах ШОС. Спорт имеет идеологическое значение и дает возможность миру увидеть, что надо играть по правилам", - подчеркнул на встрече Олег Матыцин.Читайте также: Перед чемпионатом мира к девушкам-боксерам пригласили психолога — фото
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шос, ташкент
В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС
Предстоящее мероприятие обсудили в Москве на встрече с министром спорта России.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik.
В Ташкенте в мае пройдет совещание министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Спорт
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О предстоящей встрече рассказал журналистам посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
"В Ташкенте в мае впервые состоится совещание министров спорта стран ШОС. Я уверен, что предстоящее мероприятие даст дополнительный импульс укреплению сотрудничества между странами в сфере физической культуры и спорта. Выражаю благодарность за то, что Россия подтвердила участие в этой встрече", - сказал посол.
Совещание министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта ШОС пройдет в Ташкенте 20 мая. Предстоящее мероприятие и сотрудничество в спортивной сфере обсуждали в ходе встречи министра спорта России Олега Матыцина с послами стран ШОС в Москве.
"Этот период кризиса мы готовы рассматривать как возможность развития. Мы развиваем программы сотрудничества и видим потенциал в странах ШОС. Спорт имеет идеологическое значение и дает возможность миру увидеть, что надо играть по правилам", - подчеркнул на встрече Олег Матыцин.