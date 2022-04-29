https://uz.sputniknews.ru/20220429/v-tashkente-proydet-vstrecha-ministrov-sporta-shos-24282505.html

В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС

В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС

Предстоящее мероприятие обсудили в Москве на встрече с министром спорта России.

2022-04-29T14:49+0500

2022-04-29T14:49+0500

2022-04-29T14:49+0500

спорт

шос

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В Ташкенте в мае пройдет совещание министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Спорт.О предстоящей встрече рассказал журналистам посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.Совещание министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта ШОС пройдет в Ташкенте 20 мая. Предстоящее мероприятие и сотрудничество в спортивной сфере обсуждали в ходе встречи министра спорта России Олега Матыцина с послами стран ШОС в Москве."Этот период кризиса мы готовы рассматривать как возможность развития. Мы развиваем программы сотрудничества и видим потенциал в странах ШОС. Спорт имеет идеологическое значение и дает возможность миру увидеть, что надо играть по правилам", - подчеркнул на встрече Олег Матыцин.Читайте также: Перед чемпионатом мира к девушкам-боксерам пригласили психолога — фото

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