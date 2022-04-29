https://uz.sputniknews.ru/20220429/snova-opasnost-seley-24286718.html
Снова опасность селей
Снова опасность селей
Узгидромет распространил экстренное сообщение о возможных паводках в разных регионах республики.
2022-04-29T17:22+0500
2022-04-29T17:22+0500
2022-04-29T17:22+0500
общество
узгидромет
наводнение
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Гидрометеорологический центр распространил экстренное сообщение.Из-за сильных дождей 3-5 мая возможны сели и паводки.Они могут затронуть следующие районы:Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен, Алмалык;Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.Граждан просят соблюдать меры предосторожности.Напомним, прошедшее недавно в Джизакской области наводнение МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет.Читайте также: Жара до +39, но не только: какая погода ждет узбекистанцев на выходных
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узгидромет, наводнение
Снова опасность селей
Узгидромет распространил экстренное сообщение о возможных паводках в разных регионах республики.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik
. Гидрометеорологический центр распространил экстренное сообщение
.
Из-за сильных дождей 3-5 мая возможны сели и паводки.
Они могут затронуть следующие районы:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Граждан просят соблюдать меры предосторожности.
Напомним, прошедшее недавно в Джизакской области наводнение МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет.