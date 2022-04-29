Видео: военный эксперт о визите американцев в Киев
У визита Госсекретаря США и главы Пентагона в Киев было двойное и тройное дно, считает Александр Хроленко.
Одной из целей визита в Киев Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев была организация "второго фронта", считает военный эксперт Sputnik Александр Хроленко. Визит американских чиновников он проанализировал в очередном выпуске проекта "Время Ч".
"Очень подозрительным был этот визит, явно там двойное и тройное дно. Последовавшее сразу за этим визитом обострение ситуации в Приднестровье, взрывы, диверсионные акты, накопление войсковых группировок вооруженных сил Украины и сосредоточение румынских, американских и польских войск на румынско-польской границе подсказывают, что во время этого визита в Киев обсуждалась перспектива открытия второго фронта, который должен отвлечь силы России с восточного фронта, с Донбасса на вот это направление", - считает обозреватель.
В выпуске эксперт также обсуждает ход военной операции России на Украине, достижения российского ВПК и армии, российское ЗРК С-500 "Прометей". Подробнее смотрите в нашем видео.