Видео: военный эксперт о визите американцев в Киев

"Очень подозрительным был этот визит, явно там двойное и тройное дно. Последовавшее сразу за этим визитом обострение ситуации в Приднестровье, взрывы, диверсионные акты, накопление войсковых группировок вооруженных сил Украины и сосредоточение румынских, американских и польских войск на румынско-польской границе подсказывают, что во время этого визита в Киев обсуждалась перспектива открытия второго фронта, который должен отвлечь силы России с восточного фронта, с Донбасса на вот это направление", - считает обозреватель.