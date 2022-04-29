https://uz.sputniknews.ru/20220429/vkontakte-pokupaet-servisy-yandeksa-24286955.html
Вконтакте покупает сервисы Яндекса
Вконтакте покупает сервисы Яндекса
Владельца сменят агрегатор "Яндекс.Новости" и платформа "Яндекс.Дзен".
2022-04-29T17:45+0500
2022-04-29T17:45+0500
2022-04-29T17:45+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Компания "Вконтакте" заявила о покупке двух сервисов Яндекса. Речь идет о новостном агрегаторе "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформе "Яндекс.Дзен", сообщает РИА Новости.Как сообщила пресс-служба "VK", подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Согласно условиям соглашения, стороны должны сначала согласовать контракт с корпоративными и регулирующими органами, в том числе с Антимонопольной службой (ФАС).Еще в марте "Яндекс" сообщил, что рассматривает разные варианты развития сервисов "Новости" и "Дзен", в том числе и продажу. Сама же компания планирует сосредоточиться на продвижении поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий.В числе приоритетных также развитии транзакционных услуг, в том числе е-коммерции и агрегатора такси, уточняется в сообщении.Российская технологическая компания "VK" (ранее "Mail.ru Group") была основана в 1998 году. Сейчас ей принадлежат социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовая служба, сервис доставки продуктов и разработчик игр.Читайте также: "ВКонтакте" все популярнее
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вконтакте, яндекс
Вконтакте покупает сервисы Яндекса
Владельца сменят агрегатор "Яндекс.Новости" и платформа "Яндекс.Дзен".
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Компания "Вконтакте" заявила о покупке двух сервисов Яндекса. Речь идет о новостном агрегаторе "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформе "Яндекс.Дзен", сообщает РИА Новости
.
"VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в релизе.
Как сообщила пресс-служба "VK", подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Согласно условиям соглашения, стороны должны сначала согласовать контракт с корпоративными и регулирующими органами, в том числе с Антимонопольной службой (ФАС).
Еще в марте "Яндекс" сообщил, что рассматривает разные варианты развития сервисов "Новости" и "Дзен", в том числе и продажу. Сама же компания планирует сосредоточиться на продвижении поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий.
В числе приоритетных также развитии транзакционных услуг, в том числе е-коммерции и агрегатора такси, уточняется в сообщении.
Российская технологическая компания "VK" (ранее "Mail.ru Group") была основана в 1998 году. Сейчас ей принадлежат социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовая служба, сервис доставки продуктов и разработчик игр.