https://uz.sputniknews.ru/20220429/vkontakte-pokupaet-servisy-yandeksa-24286955.html

Вконтакте покупает сервисы Яндекса

Вконтакте покупает сервисы Яндекса

Владельца сменят агрегатор "Яндекс.Новости" и платформа "Яндекс.Дзен".

2022-04-29T17:45+0500

2022-04-29T17:45+0500

2022-04-29T17:45+0500

россия

вконтакте

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23197807_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_566207b299e08e89ee68a0776587773a.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Компания "Вконтакте" заявила о покупке двух сервисов Яндекса. Речь идет о новостном агрегаторе "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформе "Яндекс.Дзен", сообщает РИА Новости.Как сообщила пресс-служба "VK", подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Согласно условиям соглашения, стороны должны сначала согласовать контракт с корпоративными и регулирующими органами, в том числе с Антимонопольной службой (ФАС).Еще в марте "Яндекс" сообщил, что рассматривает разные варианты развития сервисов "Новости" и "Дзен", в том числе и продажу. Сама же компания планирует сосредоточиться на продвижении поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий.В числе приоритетных также развитии транзакционных услуг, в том числе е-коммерции и агрегатора такси, уточняется в сообщении.Российская технологическая компания "VK" (ранее "Mail.ru Group") была основана в 1998 году. Сейчас ей принадлежат социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовая служба, сервис доставки продуктов и разработчик игр.Читайте также: "ВКонтакте" все популярнее

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вконтакте, яндекс