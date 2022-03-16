https://uz.sputniknews.ru/20220316/vkontakte-vse-populyarnee-23366601.html
Вконтакте все популярнее
Вконтакте все популярнее
Социальная сеть отмечает бурный рост всех показателей, популярность клипов и историй на платформе выросла в разы.
2022-03-16T15:21+0500
2022-03-16T15:21+0500
2022-03-16T15:21+0500
общество
социальная сеть
вконтакте
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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Социальная сеть Вконтакте сообщает об очередных рекордах популярности. Количество просмотров клипов на платформе за сутки выросло до 715 млн, а количество опубликованных клипов за месяц выросло в 10 раз, сообщает пресс-служба компании.Резко возросла популярность историй: за 14 марта пользователи опубликовали на 95% больше историй, чем неделей ранее, а просмотры выросли на 132%,. За семь дней количество созданных сообществ выросло более чем в 4 раза, отмечают в пресс-службе.Сотрудники компании связывают рост активности с новой программой поддержки, запущенной 11 марта. Программа включает в себя создание рейтинга авторов и денежные выплаты наиболее популярным пользователям.По данным Brand Analytics, Вконтакте стала самой популярной социальной сетью. Сейчас ею пользуется более 50 миллионов человек в сутки.Ранее компания сообщила о запуске специального приложения, позволяющего переносить видео и фото из Instagram.Рост популярности социальной сети происходит на фоне блокировки Роскомнадзором доступа на территории России ряда социальных сетей, в частности, Facebook и Instagram за призывы к насилию над русскими, а также за "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов со стороны" компании.Читайте также:
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социальная сеть, вконтакте
Вконтакте все популярнее
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Социальная сеть отмечает бурный рост всех показателей, популярность клипов и историй на платформе выросла в разы.
ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik
. Социальная сеть Вконтакте сообщает об очередных рекордах популярности. Количество просмотров клипов на платформе за сутки выросло до 715 млн, а количество опубликованных клипов за месяц выросло в 10 раз, сообщает пресс-служба
компании.
Резко возросла популярность историй: за 14 марта пользователи опубликовали на 95% больше историй, чем неделей ранее, а просмотры выросли на 132%,. За семь дней количество созданных сообществ выросло более чем в 4 раза, отмечают в пресс-службе.
Сотрудники компании связывают рост активности с новой программой поддержки, запущенной 11 марта. Программа включает в себя создание рейтинга авторов и денежные выплаты наиболее популярным пользователям.
По данным Brand Analytics, Вконтакте стала самой популярной социальной сетью. Сейчас ею пользуется более 50 миллионов человек в сутки.
Ранее компания сообщила о запуске специального приложения, позволяющего переносить видео и фото из Instagram.
Рост популярности социальной сети происходит на фоне блокировки Роскомнадзором доступа на территории России ряда социальных сетей, в частности, Facebook и Instagram за призывы к насилию над русскими, а также за "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов со стороны" компании.