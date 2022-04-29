https://uz.sputniknews.ru/20220429/znamya-pobedy-razvernuli-v-kosmose---video-24281267.html
Знамя Победы развернули в космосе - видео
Знамя Победы развернули в космосе - видео
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули красное знамя на модуле "Наука" МКС.
2022-04-29T13:55+0500
2022-04-29T13:55+0500
2022-04-29T13:55+0500
россия
знамя победы
космонавты
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/274/07/2740709_0:170:3231:1987_1920x0_80_0_0_37ae5389226076e120869cc0d6584cf1.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Российские космонавты развернули знамя победы в открытом космосе в преддверии Дня Победы.Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, копию знамени Победы развернули на модуле "Наука" космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.Космонавты на МКС предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку, а специалисты Центра управления полетами и Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королёва рассчитали наиболее удобный момент для раскрытия знамени.Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцы Алексеей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.Читайте также: Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/274/07/2740709_0:0:2649:1987_1920x0_80_0_0_2a4980c0845cbd0264bde5d0afa2dfcc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
знамя победы, космонавты, космос
Знамя Победы развернули в космосе - видео
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули красное знамя на модуле "Наука" МКС.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Российские космонавты развернули знамя победы в открытом космосе в преддверии Дня Победы.
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса
, копию знамени Победы развернули на модуле "Наука" космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.
"Идею вынести копию Знамени Победы в открытый космос озвучил несколько дней назад космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Его инициатива была поддержана на всех уровнях. Никто не остался равнодушным", - сообщили в Роскосмосе.
Космонавты на МКС предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку, а специалисты Центра управления полетами и Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королёва рассчитали наиболее удобный момент для раскрытия знамени.
Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцы Алексеей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.