https://uz.sputniknews.ru/20220429/znamya-pobedy-razvernuli-v-kosmose---video-24281267.html

Знамя Победы развернули в космосе - видео

Знамя Победы развернули в космосе - видео

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули красное знамя на модуле "Наука" МКС.

2022-04-29T13:55+0500

2022-04-29T13:55+0500

2022-04-29T13:55+0500

россия

знамя победы

космонавты

космос

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Российские космонавты развернули знамя победы в открытом космосе в преддверии Дня Победы.Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, копию знамени Победы развернули на модуле "Наука" космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.Космонавты на МКС предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку, а специалисты Центра управления полетами и Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королёва рассчитали наиболее удобный момент для раскрытия знамени.Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года красноармейцы Алексеей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.Читайте также: Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны

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знамя победы, космонавты, космос