https://uz.sputniknews.ru/20220430/obychnyy-napitok-spaset-sustavy-ot-razrusheniya-24290961.html

Обычный напиток спасет суставы от разрушения

Обычный напиток спасет суставы от разрушения

Медики назвали напиток, наиболее эффективный для сохранения суставов и хрящей.

2022-04-30T08:00+0500

2022-04-30T08:00+0500

2022-04-30T08:00+0500

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Для облегчения болей в суставах следует увеличить потребление зеленого чая. Об этом сообщает РИА Новости.Оказалось, что напиток богат антиоксидантами - противовоспалительными и обезболивающими веществами, а также полифенолами. Такой состав значительно снижает воспалительные процессы и разрушение хрящей, отмечают медики.Антиоксидант в составе зеленого чая блокирует те молекулы, которые повреждают суставы при ревматоидном артрите.Кроме того, для профилактики полезно есть шпинат, капусту и брокколи. Благодаря содержанию витаминов групп Е, К и С, кальция они также способствуют укреплению костей.Ученые также советуют готовить овощи на пару, а не жарить или варить.Читайте также: Врач рассказала об опасности учащенного пульса

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