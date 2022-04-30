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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220430/obychnyy-napitok-spaset-sustavy-ot-razrusheniya-24290961.html
Обычный напиток спасет суставы от разрушения
Обычный напиток спасет суставы от разрушения
Медики назвали напиток, наиболее эффективный для сохранения суставов и хрящей.
2022-04-30T08:00+0500
2022-04-30T08:00+0500
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Для облегчения болей в суставах следует увеличить потребление зеленого чая. Об этом сообщает РИА Новости.Оказалось, что напиток богат антиоксидантами - противовоспалительными и обезболивающими веществами, а также полифенолами. Такой состав значительно снижает воспалительные процессы и разрушение хрящей, отмечают медики.Антиоксидант в составе зеленого чая блокирует те молекулы, которые повреждают суставы при ревматоидном артрите.Кроме того, для профилактики полезно есть шпинат, капусту и брокколи. Благодаря содержанию витаминов групп Е, К и С, кальция они также способствуют укреплению костей.Ученые также советуют готовить овощи на пару, а не жарить или варить.Читайте также: Врач рассказала об опасности учащенного пульса
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Обычный напиток спасет суставы от разрушения

08:00 30.04.2022
© Pexels / Son Tung TranЗеленый чай
Зеленый чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
© Pexels / Son Tung Tran
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Медики назвали напиток, наиболее эффективный для сохранения суставов и хрящей.
Для облегчения болей в суставах следует увеличить потребление зеленого чая. Об этом сообщает РИА Новости.
Оказалось, что напиток богат антиоксидантами - противовоспалительными и обезболивающими веществами, а также полифенолами. Такой состав значительно снижает воспалительные процессы и разрушение хрящей, отмечают медики.
Антиоксидант в составе зеленого чая блокирует те молекулы, которые повреждают суставы при ревматоидном артрите.
Кроме того, для профилактики полезно есть шпинат, капусту и брокколи. Благодаря содержанию витаминов групп Е, К и С, кальция они также способствуют укреплению костей.
Ученые также советуют готовить овощи на пару, а не жарить или варить.
Читайте также: Врач рассказала об опасности учащенного пульса
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