Турецкий парламентарий: западная практика "отсева" беженцев абсолютно неприемлема
© Sputnik / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе
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Председатель Комиссии по правам человека парламента Турции заявил, что для Запада права человека превратились в иллюзорное понятие.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Председатель турецкой парламентской Комиссии по правам человека Хакан Чавушоглу в комментарии Sputnik Турция сообщил, что пример Украины продемонстрировал несоответствие действий стран Запада нормам международного законодательства по правам человека.
"Заслуживает откровенного порицания тот факт, что те, кто оставались слепыми, глухими и безмолвными в отношении людей, бежавших от военных действий на Ближнем Востоке, во время украинского кризиса резко превратились в защитников прав человека", - подчеркнул он.
По словам Чавушоглу, "для Запада права человека превратились в иллюзорное понятие".
"Защита прав человека, к несчастью, в наше время стала предлогом для оправдания и легитимации вторжения западных государств в другие страны. Запад по своему усмотрению применяет законодательство по правам человека, им же самим созданное, политизируя его и используя в качестве инструмента давления на другие страны", - заметил Чавушоглу.
По его мнению, акцент, который делает Запад и страны ЕС на соблюдении прав человека на международной арене и во внешней политике, заканчивается на границе Евросоюза. Именно там бегущие от войны беженцы пытаются отстоять свое неотъемлемое право на жизнь и натыкаются на возведенные стены, колючую проволоку и вооружённых солдат.
Парламентарий напомнил о том, что Европейский Союз, который закрыл свои границы для большинства беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, заявил о готовности принять украинских беженцев.
"С 2011 года число сирийских беженцев, которым было дано разрешение на въезд в страны ЕС, осталось на уровне примерно 1 млн человек. Между тем, Управление Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев сообщило о том, что с территории Украины в соседние страны прибыло 5 млн 34 тыс. 439 беженцев", - рассказывает Чавушоглу.
По его словам, для предотвращения проникновения сирийских беженцев на территорию Европы за последние 10 лет было выстроено 12 пограничных стен, протянуты километры колючей проволоки.
Чавушоглу выделил, что Греция, ставшая инструментом лицемерной политики Евросоюза, на протяжении многих лет применяла против беженцев с Ближнего Востока, Азии и Африки, главным образом, сирийцев, множество незаконных и бесчеловечных приёмов, в том числе, людей сбрасывали в наручниках прямо в море или специально топили их лодки.
"ЕС, с одной стороны, выстраивает железный занавес на своих границах так, чтобы превратить Турцию в конечный пункт маршрута передвижения беженцев, и, с другой стороны, через Агентство по защите сухопутных и морских границ FRONTEX открыто поддерживает бесчеловечную политику Греции в отношении мигрантов. С этой точки зрения реакция Запада во время украинского кризиса ещё раз показала их лицемерную политику и двойные стандарты применительно к соблюдению прав человека", - подчеркнул председатель.
Чавушоглу утверждает, что с точки зрения международного права, нет никакой разницы в правовом статусе между беженцами с Ближнего Востока, Азии, Африки и беженцами из Украины.
"Реакция, которую Запад продемонстрировал в отношении потока беженцев во время украинского кризиса, по сути, является нормой международного права. Однако, когда речь идет о жертвах войны, бежавших от столкновений в Сирии или Афганистане, эти нормы европейскими странами уже не соблюдаются", - говорит турецкий парламентарий.
Чавушоглу заявляет, что Запад продолжает закрывать свои двери для беженцев, которых не считает "себе ровней", которые не укладываются в его политику ассимиляции из-за своей культуры, религии, цвета волос, глаз и кожи.
"Наблюдаемая практика "отсева" беженцев по этим показателям совершенно неприемлема", - заключил он.