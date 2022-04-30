https://uz.sputniknews.ru/20220430/turetskiy-parlamentariy-zapadnaya-praktika-otseva-bejentsev-absolyutno-nepriemlema-24299883.html

Турецкий парламентарий: западная практика "отсева" беженцев абсолютно неприемлема

Турецкий парламентарий: западная практика "отсева" беженцев абсолютно неприемлема

Председатель Комиссии по правам человека парламента Турции заявил, что для Запада права человека превратились в иллюзорное понятие.

2022-04-30T16:37+0500

2022-04-30T16:37+0500

2022-04-30T16:37+0500

в мире

запад

беженцы

турция

права человека

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Председатель турецкой парламентской Комиссии по правам человека Хакан Чавушоглу в комментарии Sputnik Турция сообщил, что пример Украины продемонстрировал несоответствие действий стран Запада нормам международного законодательства по правам человека.По словам Чавушоглу, "для Запада права человека превратились в иллюзорное понятие".По его мнению, акцент, который делает Запад и страны ЕС на соблюдении прав человека на международной арене и во внешней политике, заканчивается на границе Евросоюза. Именно там бегущие от войны беженцы пытаются отстоять свое неотъемлемое право на жизнь и натыкаются на возведенные стены, колючую проволоку и вооружённых солдат.Парламентарий напомнил о том, что Европейский Союз, который закрыл свои границы для большинства беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, заявил о готовности принять украинских беженцев.По его словам, для предотвращения проникновения сирийских беженцев на территорию Европы за последние 10 лет было выстроено 12 пограничных стен, протянуты километры колючей проволоки.Чавушоглу выделил, что Греция, ставшая инструментом лицемерной политики Евросоюза, на протяжении многих лет применяла против беженцев с Ближнего Востока, Азии и Африки, главным образом, сирийцев, множество незаконных и бесчеловечных приёмов, в том числе, людей сбрасывали в наручниках прямо в море или специально топили их лодки.Чавушоглу утверждает, что с точки зрения международного права, нет никакой разницы в правовом статусе между беженцами с Ближнего Востока, Азии, Африки и беженцами из Украины.Чавушоглу заявляет, что Запад продолжает закрывать свои двери для беженцев, которых не считает "себе ровней", которые не укладываются в его политику ассимиляции из-за своей культуры, религии, цвета волос, глаз и кожи.

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запад, беженцы, турция, права человека