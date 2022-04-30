https://uz.sputniknews.ru/20220430/video-rossiyskie-studenty-govoryat-po-uzbekski-24289332.html

Видео: российские студенты говорят по-узбекски

Видео: российские студенты говорят по-узбекски

Ребята разных национальностей, занимающиеся в центре узбекского языка в Москве, свободно говорят и читают стихи на изучаемом языке.

2022-04-30T14:52+0500

2022-04-30T14:52+0500

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видео

москва

студенты

узбекский язык

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Никого не удивят иностранцы, изучающие русский язык. А что, если речь идет о россиянах, которые учат узбекский?На днях в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) открылось первое в российской столице учреждение по изучению узбекского языка.Корреспонденты Sputnik Узбекистан посетили первое занятие Центра узбекского языка и культуры и увидели, как студенты разных национальностей свободно говорят и читают стихи на узбекском.Что мотивирует молодых россиян изучать узбекский? Как они справляются с языковым барьером и за что любят узбекскую культуру? На эти вопросы они отвечают в видео Sputnik Узбекистан.

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москва, студенты, узбекский язык, видео