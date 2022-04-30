https://uz.sputniknews.ru/20220430/video-rossiyskie-studenty-govoryat-po-uzbekski-24289332.html
Видео: российские студенты говорят по-узбекски
Видео: российские студенты говорят по-узбекски
Ребята разных национальностей, занимающиеся в центре узбекского языка в Москве, свободно говорят и читают стихи на изучаемом языке.
2022-04-30T14:52+0500
2022-04-30T14:52+0500
2022-04-30T15:26+0500
видео
москва
студенты
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Никого не удивят иностранцы, изучающие русский язык. А что, если речь идет о россиянах, которые учат узбекский?На днях в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) открылось первое в российской столице учреждение по изучению узбекского языка.Корреспонденты Sputnik Узбекистан посетили первое занятие Центра узбекского языка и культуры и увидели, как студенты разных национальностей свободно говорят и читают стихи на узбекском.Что мотивирует молодых россиян изучать узбекский? Как они справляются с языковым барьером и за что любят узбекскую культуру? На эти вопросы они отвечают в видео Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, студенты, узбекский язык, видео
Видео: российские студенты говорят по-узбекски
14:52 30.04.2022 (обновлено: 15:26 30.04.2022)
Ребята разных национальностей, занимающиеся в центре узбекского языка в Москве, свободно говорят и читают стихи на изучаемом языке.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Никого не удивят иностранцы, изучающие русский язык. А что, если речь идет о россиянах, которые учат узбекский?
На днях в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) открылось первое в российской столице учреждение по изучению узбекского языка.
Корреспонденты Sputnik Узбекистан
посетили первое занятие Центра узбекского языка и культуры и увидели, как студенты разных национальностей свободно говорят и читают стихи на узбекском.
Что мотивирует молодых россиян изучать узбекский? Как они справляются с языковым барьером и за что любят узбекскую культуру? На эти вопросы они отвечают в видео Sputnik Узбекистан.