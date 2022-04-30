https://uz.sputniknews.ru/20220430/vstal-na-krylo-kakie-samolety-proizvodil-uzbekistan-24300660.html

Встал на крыло: какие самолеты производил Узбекистан

Встал на крыло: какие самолеты производил Узбекистан

Узбекистан намерен возродить авиастроение совместно с Россией. О том, какими проектами в сфере авиации Узбекистан славился в эпоху СССР - читайте подробнее в нашей инфографике.

2022-04-30T17:51+0500

2022-04-30T17:51+0500

2022-04-30T17:51+0500

инфографика

узбекистан

самолет

авиация

ссср

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1e/24300581_449:0:1953:846_1920x0_80_0_0_94d54f1bceeaab7850201bb043f707a0.png

Узбекистан славился своими проектами в сфере авиации в эпоху СССР. Самолеты производились на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова, также известном как ГАО "ТАПОиЧ" С 1941 ПО 1990 год.Головное предприятие располагалось в Ташкенте, однако в республике существовало еще три филиала - в Джизакской области, Анджане и Фергане.За годы Великой Отечественной войны предприятиями Узбекистана было выпущено 2258 самолетов, а всего за время существования из под узбекистанских станков вышло более 9 тыс. самолетов самых различных моделей: знаменитые Ил-76, 78, Ан-8, 12, 22, также Ка-22 и ПС-84 также известный как Ли-2.На предприятии в советское время трудилось более 50 тыс. сотрудников. Помимо этого авиационный завод участвовал не только в производстве самолетов, но и космического корабля - испытания первого самолета-лаборатории для тренировки космонавтов Ил-76МДК проходили именно в Узбекистане.Помня о богатой истории авиастроения в Узбекистане, налаживать сотрудничество с республикой в намерена Россия, а именно Ульяновская область и Татарстан. Россия предложила Узбекистану сотрудничество в возобновлении выпуска самолетов Ту-214. Есть договоренности о расширении перечня комплектующих для Ил-76 и Ил-114.В марте представители Татарстана обсудили с властями Узбекистана совместный выпуск некоторых компонентов самолета Ту-214. Как рассказал замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, стороны договорились о расширении компонентной базы, которую производит Ташкентский механический завод.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, самолет, авиация, ссср, проект, инфографика