https://uz.sputniknews.ru/20220430/vstal-na-krylo-kakie-samolety-proizvodil-uzbekistan-24300660.html
Встал на крыло: какие самолеты производил Узбекистан
Встал на крыло: какие самолеты производил Узбекистан
Узбекистан намерен возродить авиастроение совместно с Россией. О том, какими проектами в сфере авиации Узбекистан славился в эпоху СССР - читайте подробнее в нашей инфографике.
2022-04-30T17:51+0500
2022-04-30T17:51+0500
2022-04-30T17:51+0500
инфографика
узбекистан
самолет
авиация
ссср
проект
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Узбекистан славился своими проектами в сфере авиации в эпоху СССР. Самолеты производились на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова, также известном как ГАО "ТАПОиЧ" С 1941 ПО 1990 год.Головное предприятие располагалось в Ташкенте, однако в республике существовало еще три филиала - в Джизакской области, Анджане и Фергане.За годы Великой Отечественной войны предприятиями Узбекистана было выпущено 2258 самолетов, а всего за время существования из под узбекистанских станков вышло более 9 тыс. самолетов самых различных моделей: знаменитые Ил-76, 78, Ан-8, 12, 22, также Ка-22 и ПС-84 также известный как Ли-2.На предприятии в советское время трудилось более 50 тыс. сотрудников. Помимо этого авиационный завод участвовал не только в производстве самолетов, но и космического корабля - испытания первого самолета-лаборатории для тренировки космонавтов Ил-76МДК проходили именно в Узбекистане.Помня о богатой истории авиастроения в Узбекистане, налаживать сотрудничество с республикой в намерена Россия, а именно Ульяновская область и Татарстан. Россия предложила Узбекистану сотрудничество в возобновлении выпуска самолетов Ту-214. Есть договоренности о расширении перечня комплектующих для Ил-76 и Ил-114.В марте представители Татарстана обсудили с властями Узбекистана совместный выпуск некоторых компонентов самолета Ту-214. Как рассказал замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, стороны договорились о расширении компонентной базы, которую производит Ташкентский механический завод.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, самолет, авиация, ссср, проект, инфографика
Встал на крыло: какие самолеты производил Узбекистан
Узбекистан намерен возродить авиастроение совместно с Россией. О том, какими проектами в сфере авиации Узбекистан славился в эпоху СССР - читайте подробнее в нашей инфографике.
Узбекистан славился своими проектами в сфере авиации в эпоху СССР. Самолеты производились на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова, также известном как ГАО "ТАПОиЧ" С 1941 ПО 1990 год.
Головное предприятие располагалось в Ташкенте, однако в республике существовало еще три филиала - в Джизакской области, Анджане и Фергане.
За годы Великой Отечественной войны предприятиями Узбекистана было выпущено 2258 самолетов, а всего за время существования из под узбекистанских станков вышло более 9 тыс. самолетов самых различных моделей: знаменитые Ил-76, 78, Ан-8, 12, 22, также Ка-22 и ПС-84 также известный как Ли-2.
На предприятии в советское время трудилось более 50 тыс. сотрудников. Помимо этого авиационный завод участвовал не только в производстве самолетов, но и космического корабля - испытания первого самолета-лаборатории для тренировки космонавтов Ил-76МДК проходили именно в Узбекистане.
Помня о богатой истории авиастроения в Узбекистане, налаживать сотрудничество с республикой в намерена Россия, а именно Ульяновская область и Татарстан.
Россия предложила Узбекистану сотрудничество в возобновлении выпуска самолетов Ту-214. Есть договоренности о расширении перечня комплектующих для Ил-76 и Ил-114.
В марте представители Татарстана обсудили с властями Узбекистана совместный выпуск некоторых компонентов самолета Ту-214. Как рассказал замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, стороны договорились о расширении компонентной базы, которую производит Ташкентский механический завод.