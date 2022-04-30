https://uz.sputniknews.ru/20220430/vystavki-oil--gas-uzbekistan-i-power-uzbekistan-sostoyatsya-v-tashkente-v-mae-24298224.html
Выставки Oil & Gas Uzbekistan и Power Uzbekistan состоятся в Ташкенте в мае
Выставки Oil & Gas Uzbekistan и Power Uzbekistan состоятся в Ташкенте в мае
В выставках примут участие 153 компании из 22 стран мира.
2022-04-30T13:42+0500
2022-04-30T13:42+0500
2022-04-30T13:42+0500
экономика
ташкент
выставка
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ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте пройдут три крупных мероприятия в области нефти, газа и энергетики. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.По заявлению ведомства, с 18 по 20 мая состоятся три выставки, наибольший интерес из которых представляют 24-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2022" и 15-я Юбилейная Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2022".Помимо этого, запланировано проведение специализированного мероприятия "Зеленые энергетические технологии – GETCA 2022".Также, как и в предыдущие годы, в 2022 году российские компании примут активное участие в данном событии.Известно, что на прошлых выставках участниками стали 173 компании из различных стран мира. Россию представляли 52 крупнейших организации, включая Росатом, Газпром, Агентство инвестиционного развития Татарстана, Казанское мотостроительное производственное объединение, Чебоксарский электроаппаратный завод и многие другие.Некоторые из компаний-участниц прошлых лет тесно сотрудничают с Узбекистаном в области энергетики.Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2022" - это крупнейшее ежегодное событие и деловая площадка для профессионалов нефтегазовой индустрии.В рамках данного мероприятия проходят встречи ведущих экспертов и представителей профильных министерств и ведомств в области энергетики.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, выставка
Выставки Oil & Gas Uzbekistan и Power Uzbekistan состоятся в Ташкенте в мае
В выставке примут участие 153 компании из 22 стран мира.
ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте пройдут три крупных мероприятия в области нефти, газа и энергетики. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
По заявлению ведомства, с 18 по 20 мая состоятся три выставки, наибольший интерес из которых представляют 24-я Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2022" и 15-я Юбилейная Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2022".
Помимо этого, запланировано проведение специализированного мероприятия "Зеленые энергетические технологии – GETCA 2022".
Также, как и в предыдущие годы, в 2022 году российские компании примут активное участие в данном событии.
Известно, что на прошлых выставках участниками стали 173 компании из различных стран мира. Россию представляли 52 крупнейших организации, включая Росатом, Газпром, Агентство инвестиционного развития Татарстана, Казанское мотостроительное производственное объединение, Чебоксарский электроаппаратный завод и многие другие.
Некоторые из компаний-участниц прошлых лет тесно сотрудничают с Узбекистаном в области энергетики.
Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2022" - это крупнейшее ежегодное событие и деловая площадка для профессионалов нефтегазовой индустрии.
В рамках данного мероприятия проходят встречи ведущих экспертов и представителей профильных министерств и ведомств в области энергетики.