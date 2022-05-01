https://uz.sputniknews.ru/20220501/kak-budet-rabotat-metro-tashkenta-v-prazdniki-grafik-24307418.html
Как будет работать метро Ташкента в праздники: график
Как будет работать метро Ташкента в праздники: график
В праздничные дни общественный транспорт будет работать в особой режиме. Подробности — в материале.
2022-05-01T11:29+0500
2022-05-01T11:29+0500
2022-05-01T11:29+0500
общество
метро
ташкент
праздник
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В столичном метро опубликовали график движения поездов в праздничные дни.Так, 2 мая подземка будет работать с 4 утра до полуночи. С 3 по 4 мая метрополитен Ташкента функционирует по воскресному расписанию: с 5 утра до полуночи. Напомним: в этом году первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая — понедельник.Узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут четыре дня подряд: с 1 по 4 мая включительно. Те, кто работает по пятидневной системе, — пять дней (с 30 апреля по 4 мая).Читайте также:Ташкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны >>
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метро, ташкент, праздник
Как будет работать метро Ташкента в праздники: график
В праздничные дни общественный транспорт будет работать в особой режиме. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
В столичном метро опубликовали график
движения поездов в праздничные дни.
Так, 2 мая подземка будет работать с 4 утра до полуночи.
С 3 по 4 мая метрополитен Ташкента функционирует по воскресному расписанию: с 5 утра до полуночи.
Напомним: в этом году первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая — понедельник.
Узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут четыре дня подряд: с 1 по 4 мая включительно. Те, кто работает по пятидневной системе, — пять дней (с 30 апреля по 4 мая).