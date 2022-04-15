https://uz.sputniknews.ru/20220415/tashkentskiy-metropoliten-skupit-u-naseleniya-ostavshiesya-jetony-23994558.html
Ташкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны
Ташкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны
Продажу жетонов в столичной подземке прекратили в ноябре 2020 года.
2022-04-15T10:43+0500
2022-04-15T10:43+0500
2022-04-15T10:43+0500
общество
жетон
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ташкентский метрополитен начал выкупать у населения оставшиеся жетоны.Они будут приобретаться по цене действующей платы за проезд — по 1,4 тысячи сумов.Напомним, что система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена в Ташкенте с 1 января 2020 года. Ранее в компании "Тошшахартраншизмат" заявили, что в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.Также в целях развития метро Ташкента был подписан меморандум о взаимодействии между "Тошкент метрополитени" и российским "Трансмашхолдинг" (ТМХ) — одним из мировых лидеров в области разработки и производства вагонов для рельсового транспорта.В рамках соглашения стороны намерены сотрудничать в областях, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в метро.Документ будет действовать до 2032-го.Читайте также:
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жетон, ташкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны
Продажу жетонов в столичной подземке прекратили в ноябре 2020 года.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ташкентский метрополитен начал выкупать у населения оставшиеся жетоны.
Они будут приобретаться по цене действующей платы за проезд — по 1,4 тысячи сумов.
Напомним, что система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена в Ташкенте с 1 января 2020 года.
Ранее в компании "Тошшахартраншизмат" заявили, что в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.
Также в целях развития метро Ташкента был подписан меморандум о взаимодействии между "Тошкент метрополитени" и российским "Трансмашхолдинг" (ТМХ) — одним из мировых лидеров в области разработки и производства вагонов для рельсового транспорта.
В рамках соглашения стороны намерены сотрудничать в областях, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в метро.
Документ будет действовать до 2032-го.