https://uz.sputniknews.ru/20220415/tashkentskiy-metropoliten-skupit-u-naseleniya-ostavshiesya-jetony-23994558.html

Ташкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны

Ташкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны

Продажу жетонов в столичной подземке прекратили в ноябре 2020 года.

2022-04-15T10:43+0500

2022-04-15T10:43+0500

2022-04-15T10:43+0500

общество

жетон

ташкентский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/08/15144363_11:0:1271:709_1920x0_80_0_0_b574d4de5c6d7168d9568eec12dd9e8e.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ташкентский метрополитен начал выкупать у населения оставшиеся жетоны.Они будут приобретаться по цене действующей платы за проезд — по 1,4 тысячи сумов.Напомним, что система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена в Ташкенте с 1 января 2020 года. Ранее в компании "Тошшахартраншизмат" заявили, что в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.Также в целях развития метро Ташкента был подписан меморандум о взаимодействии между "Тошкент метрополитени" и российским "Трансмашхолдинг" (ТМХ) — одним из мировых лидеров в области разработки и производства вагонов для рельсового транспорта.В рамках соглашения стороны намерены сотрудничать в областях, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в метро.Документ будет действовать до 2032-го.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жетон, ташкентский метрополитен