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https://uz.sputniknews.ru/20220501/obyavleno-vremya-prazdnichnogo-namaza-v-ramadan-xayit-24310561.html
Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит
Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит
Первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая. Стало известно время проведения молитвы в Ташкенте и других городах.
2022-05-01T12:32+0500
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общество
намаз
священный месяц рамадан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана назвали время праздничной молитвы в честь Рамадан хайита.В столице намаз пройдет в понедельник в 5.40 утра. В других регионах:Напомним, что узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут четыре дня подряд: с 1 по 4 мая включительно. Те, кто работает по пятидневной системе, — пять дней (с 30 апреля по 4 мая).Читайте также:
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намаз, священный месяц рамадан, узбекистан

Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит

12:32 01.05.2022
© PixabayМолитва, иллюстративное фото
Молитва, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2022
© Pixabay
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Первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая — понедельник.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана назвали время праздничной молитвы в честь Рамадан хайита.
В столице намаз пройдет в понедельник в 5.40 утра. В других регионах:
Андижанская область — 05.30;
Бухарская область — 06.00;
Джизакская область — 05.55;
Навоийская область — 06.00;
Наманганская область — 05.30;
Самаркандская область — 06.00;
Сырдарьинская область — 05.50;
Сурхандарьинская область — 06.00;
Ташкентская область — 05.50;
Ферганская область — 05.30;
Хорезмская область — 06.10;
Кашкадарьинская область — 06.00;
Каракалпакстан — 06.20.
Напомним, что узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут четыре дня подряд: с 1 по 4 мая включительно. Те, кто работает по пятидневной системе, — пять дней (с 30 апреля по 4 мая).
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