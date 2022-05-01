https://uz.sputniknews.ru/20220501/obyavleno-vremya-prazdnichnogo-namaza-v-ramadan-xayit-24310561.html

Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит

Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит

Первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая. Стало известно время проведения молитвы в Ташкенте и других городах.

2022-05-01T12:32+0500

2022-05-01T12:32+0500

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общество

намаз

священный месяц рамадан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана назвали время праздничной молитвы в честь Рамадан хайита.В столице намаз пройдет в понедельник в 5.40 утра. В других регионах:Напомним, что узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут четыре дня подряд: с 1 по 4 мая включительно. Те, кто работает по пятидневной системе, — пять дней (с 30 апреля по 4 мая).Читайте также:

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намаз, священный месяц рамадан, узбекистан