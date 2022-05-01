Объявлено время праздничного намаза в Рамадан хайит
Первый день Рамадан хайита в Узбекистане выпадает на 2 мая — понедельник.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана назвали время праздничной молитвы в честь Рамадан хайита.
В столице намаз пройдет в понедельник в 5.40 утра. В других регионах:
Андижанская область — 05.30;
Бухарская область — 06.00;
Джизакская область — 05.55;
Навоийская область — 06.00;
Наманганская область — 05.30;
Самаркандская область — 06.00;
Сырдарьинская область — 05.50;
Сурхандарьинская область — 06.00;
Ташкентская область — 05.50;
Ферганская область — 05.30;
Хорезмская область — 06.10;
Кашкадарьинская область — 06.00;
Каракалпакстан — 06.20.
Напомним, что узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут четыре дня подряд: с 1 по 4 мая включительно. Те, кто работает по пятидневной системе, — пять дней (с 30 апреля по 4 мая).
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