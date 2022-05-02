https://uz.sputniknews.ru/20220502/politico-proshedshie-voennuyu-podgotovku-amerikantsy-uchastvuyut-v-boyax-na-ukraine-24325307.html
Politico: прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине
Politico: прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине
По данным издания, в стране, в частности, действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Джозефовиц.
2022-05-02T15:31+0500
2022-05-02T15:31+0500
2022-05-02T15:31+0500
общество
украина
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Американцы, прошедшие боевую подготовку, участвуют в боях на Украине — они отправились в страну в качестве наемников, пишет газета Politico.По данным издания, на Украине действует группа Task Force Yankee. Ее возглавляет Харрисон Джозефовиц, который работал полицейским и проходил службу в армии.В составе группы более 190 добровольцев, пишет Politico. Автор статьи отмечает, что в боях задействовано "неопределенное количество американцев, многие из которых имеют военный опыт". Граждане США без такого опыта занимаются отправкой снаряжения, гуманитарной и финансовой помощи вооруженным формированиям, выступающим на стороне киевских властей, подчеркивает издание.В России неоднократно указывали на то, что эти люди прибыли на Украину, чтобы заработать, принимая участие в убийствах славян.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее китайское издание Global Times написало, что США стремятся убедить весь мир в "военных преступлениях" России на Украине, однако когда дело доходит до их собственных поступков, то стараются уйти от ответственности.Читайте также:
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украина
Politico: прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине
По данным издания, в стране, в частности, действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Джозефовиц.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Американцы, прошедшие боевую подготовку, участвуют в боях на Украине — они отправились в страну в качестве наемников, пишет
газета Politico.
По данным издания, на Украине действует группа Task Force Yankee. Ее возглавляет Харрисон Джозефовиц, который работал полицейским и проходил службу в армии.
В составе группы более 190 добровольцев, пишет Politico.
Автор статьи отмечает, что в боях задействовано "неопределенное количество американцев, многие из которых имеют военный опыт".
Граждане США без такого опыта занимаются отправкой снаряжения, гуманитарной и финансовой помощи вооруженным формированиям, выступающим на стороне киевских властей, подчеркивает издание.
Комментируя ситуацию, Министерство обороны России заявляло, что, согласно международному гуманитарному праву, иностранные наемники не имеют статуса комбатантов.
В России неоднократно указывали на то, что эти люди прибыли на Украину, чтобы заработать, принимая участие в убийствах славян.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее китайское издание Global Times написало
, что США стремятся убедить весь мир в "военных преступлениях" России на Украине, однако когда дело доходит до их собственных поступков, то стараются уйти от ответственности.