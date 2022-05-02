https://uz.sputniknews.ru/20220502/v-gruzii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-magnitudoy-53-24321222.html

В Грузии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3

В Грузии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр находился в городе Дманиси. Толчки также ощущались в Тбилиси.

2022-05-02T10:58+0500

2022-05-02T10:58+0500

2022-05-02T10:58+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Грузии произошло сильное землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,3 балла.Землетрясение произошло в 11 километрах от деревни Самеба (Самцхе-Джавахети).Движения земной коры были зафиксированы в 23.35 по местному времени. Очаг находился на глубине девять километров, пишет Sputnik Грузия.Пока нет данных о разрушениях и пострадавших.Недавно на Грузию обрушилось сильнейшее с 2012 года землетрясение. Это случилось 13 февраля. Магнитуда составила 6,2. Тогда стихия вызвала повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Однако самое мощное землетрясение в современной истории Грузии случилось в 1991-м. Сила подземный толчков достигла 7 баллов, а в эпицентре сейсмологи зафиксировали 9 баллов. В результате погибли около 200 человек, почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов были разрушены.Читайте также:

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грузия, землетрясение