https://uz.sputniknews.ru/20220502/v-tashkentskom-zooparke-proydet-vystavka-sobak-i-koshek-spasennyx-volonterami-24327468.html
В Ташкентском зоопарке пройдет выставка собак и кошек, спасенных волонтерами
В Ташкентском зоопарке пройдет выставка собак и кошек, спасенных волонтерами
Когда состоится выставка животных и сколько будет стоить входной билет, читайте в материале.
2022-05-02T17:31+0500
2022-05-02T17:31+0500
2022-05-02T17:31+0500
общество
ташкентский зоопарк
выставка
собаки
кошки
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Общество защиты бездомных животных "Хаёт", проект "Мушуккент" и Ташкентский зоопарк организуют выставку собак и кошек.Об этом корреспонденту Sputnik сообщила руководитель приюта "Хаёт" Ирода Маткаримова.Выставка бездомных животных, которых спасли волонтеры, пройдет на территории Ташкентского зоопарка: 14 и 15 мая с 10.00 до 17.00.У каждого животного своя непростая судьба, но всех их объединяет одно большое желание – найти своего того самого любящего хозяина.В программе предусмотрены ярмарка мастеров народно-прикладного искусства, ремесленников и зоомагазинов Ташкента, шоу-программа для детей с участием аниматоров, выступление известных артистов, а также конкурс детского рисунка "Я люблю животных".Вход на выставку платный — 10 тыс. сумов. Часть средств пойдет на лечение, лекарства и стерилизацию животных, уточняет руководитель приюта"Хаёт".Часть денег от продажи изделий ручной работы и товаров для питомцев также передадут приюту "Хаёт" и проекту "Мушуккент".Читайте также:
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ташкентский зоопарк, выставка, собаки, кошки
В Ташкентском зоопарке пройдет выставка собак и кошек, спасенных волонтерами
Волонтеры рассчитывают, что животные совсем скоро обретут любящих хозяев.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Общество защиты бездомных животных "Хаёт", проект "Мушуккент" и Ташкентский зоопарк организуют выставку собак и кошек.
Об этом корреспонденту Sputnik
сообщила руководитель приюта "Хаёт" Ирода Маткаримова.
Выставка бездомных животных, которых спасли волонтеры, пройдет на территории Ташкентского зоопарка: 14 и 15 мая с 10.00 до 17.00.
У каждого животного своя непростая судьба, но всех их объединяет одно большое желание – найти своего того самого любящего хозяина.
Организаторы рассчитывают, что, благодаря выставке, питомцы совсем скоро обретут любящих хозяев.
В программе предусмотрены ярмарка мастеров народно-прикладного искусства, ремесленников и зоомагазинов Ташкента, шоу-программа для детей с участием аниматоров, выступление известных артистов, а также конкурс детского рисунка "Я люблю животных".
Вход на выставку платный — 10 тыс. сумов. Часть средств пойдет на лечение, лекарства и стерилизацию животных, уточняет руководитель приюта"Хаёт".
Часть денег от продажи изделий ручной работы и товаров для питомцев также передадут приюту "Хаёт" и проекту "Мушуккент".