https://uz.sputniknews.ru/20220503/21901203.html

"Яблочко" с секретом: польза и вред айвы весной

"Яблочко" с секретом: польза и вред айвы весной

Необычное "яблочко", неизменный ингредиент плова, часто можно встретить на базарах. Кто-то его любит, кто-то не очень. Наши коллеги из Sputnik Азербайджан рассказывают о полезных и опасных свойствах айвы.

2022-05-03T08:02+0500

2022-05-03T08:02+0500

2022-05-03T09:32+0500

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Айва – фрукт особенный. Это тот случай, когда внешне выглядит очень аппетитно, но вот скушать ее в сыром виде вряд ли получится. У айвы есть свои секреты: кому она точно поможет, а кого может и свести в могилу. В отличие от других южных фруктов, в правилах использования айвы есть несколько четких "нельзя". Но и польза для организма тоже большая. Разбираемся со всеми "за" и "против" по порядку.Фрукт с латинским названием Cydonia oblonga имеет очень древнюю историю: выращивают его уже свыше 4000 лет в Азии и на Средиземноморье. Привлекательные внешне золотистые плоды, похожие на яблоко, с ярко выраженным фруктовым ароматом могут принести разочарование при первом укусе тому, кто не пробовал их ранее. Один из секретов "яблочка" в том, что кушать его в сыром виде не стоит. Дело в том, что свежие сырые плоды отличаются очень сильным кислым и терпким вкусом с вяжущим эффектом, что обусловлено содержанием в айве опасных дубильных веществ. Исторически плод едят лишь в приготовленном виде, так как при термообработке эти дубильные вещества разрушаются и айва становится мягкой и сладкой.Чем и кому полезна айва?В плодах айвы содержится много пектиновых соединений, высокая концентрация фруктозы, глюкозы, калия, железа, кальция, фосфора и меди. В 100 г айвы – 15% дневной нормы витамина С, необходимой для здоровой, функционирующей иммунной системы. Полезные свойства айвы отличаются от других фруктов.1. Так как самое ценное свойство пектина — способность выводить радионуклиды из организма, фрукт рекомендуется употреблять людям, которые живут в зонах, загрязненных радионуклидами, или работают на вредных производствах.2. Айва обладает кровоостанавливающим действием. Слизистый отвар семян айвы обладает кровоостанавливающими свойствами, поэтому его применяли при маточных кровотечениях и для остановки кровохаркания.3. При воспалении слизистых желудочно-кишечного тракта пектин обволакивает ткани и ускоряет их заживление. А регулярное потребление айвы не только способствует нормализации пищеварения, но и помогает снизить уровень холестерина.4. В стоматологии отвары айвы применяют в качестве лечебных аппликаций при воспалении десен.5. Благодаря высокому содержанию железа в составе айвы она полезна людям с малокровием как дополнительное средство при лечении анемии.6. Наличие калия в айве помогает организму держать высокое кровяное давление под контролем.7. Отвар плодов айвы обладает сильным мочегонным эффектом, что показано при отеках. Благодаря своей вязкости и мочегонными свойствами айва очень полезна при цистите.8. Антиоксиданты в айве, в том числе флавонолы, защищают от хронических заболеваний, таких как болезни сердца.9. Айва справляется с тошнотой и рвотой на ранних сроках беременности. Фрукт облегчает эти симптомы.10. Айва уменьшает симптомы изжоги, в том числе у детей. Ежедневный прием добавок айвового сиропа так же эффективен, как и лекарства, которые традиционно используются для облегчения симптомов этого состояния.11. Айва может подавить активность определенных иммунных клеток, ответственных за аллергические реакции. Существует даже лекарство от аллергии, приготовленное на основе лимонного сока и экстракта плодов айвы.12. Польза для мужчин! Айву используют для профилактики при воспалении предстательной железы и мочевого пузыря. Воспалительные процессы могут привести к осложнениям и нарушить функцию мужских половых органов.Будьте осторожны с айвой!Помимо очевидных всем плюсов этого плода, есть очень важные минусы! Рассказываем о трех важных запретах.1. Опасность айвы заключается в ядовитости ее семян в свежем виде. Всегда удаляйте семена айвы при готовке — они содержат особое соединение амигдалин, которое при накоплении в желудке в большом количестве способно спровоцировать отравление.2. Будьте осторожны при употреблении айвы в случае, если страдаете плевритом. Лучше вообще не есть плод.3. Также, при всех полезных свойствах айвы не ешьте ее при запорах.Айва в национальных кухняхОбычно плоды перерабатывают в разнообразные джемы, варенья, мороженое, варят компоты, кладут в пироги. Айва прекрасна не только в сладких блюдах, но и придает пикантный аромат мясу и овощам.В Азербайджане и Турции многие делают компот из айвы. Собирают бугорчатые плоды, моют, бережно чистят и раскладывают по стерилизованным банкам – вместе с пунцовыми ягодами кизила. Затем содержимое банок заливают горячим сиропом и закрывают крышкой. На следующий день сироп сливают, варят его минут 30–40 и снова заливают им айву.На Кавказе и в Средней Азии любят сочетать айву с мясом, особенно с бараниной. Фрукт добавляют в фарш для мантов. Также кладут в блюда из ягнятины, курицы, утки, гуся. Айва, пропитываясь мясным соком, становится мягкой. Говорят, что некоторые добавляют пару кусочков свежей айвы в борщ или солянку – для кислинки.В Узбекистане делают плов с айвой. Готовится он как обычный плов, половинки айвы добавляются одновременно с морковью, причём айвы кладётся много – почти сколько и мяса.Чаще всего из айвы готовят десерты. Этот фрукт просто создан для всевозможных желе, сладких соусов, мармеладов, ведь в нем так много пектиновых веществ. Можно также приготовить фаршированную айву с изюмом, орехами и мёдом. А можно запечь ее с мёдом и сливочным маслом, получится самое вкусное в мире лекарство от бронхита, воспаления легких и вообще от любого кашля. Но самый легкий вариант – сбрызнуть ломтики айвы сладким вином, посыпать сахаром и корицей и, накрыв фольгой, запечь в духовке. Только запекать нужно более 3 часов и на небольшом градусе.Узбекские манты с бараниной и айвойНе отказывайте себе в удовольствии полакомиться великолепными мантами с бараниной и айвой. Легкая кислинка айвы удивительно оттеняет и подчеркивает вкус баранины. Айву чистят, нарезают мелкими кубиками и просто добавляют в фарш для мантов.Запеченная айва с чесноком и розмариномИнгредиенты для блюда: 1 кг айвы, 3 головки чеснока, 1 лимон, веточки розмарина, оливковое масло, сахар, соль, свежемолотый черный перец.Разогрейте духовку до 160 °С. Вымойте айву щеткой, разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте поперек дольками толщиной 1 см, сразу обваляйте в оливковом масле, посолите и поперчите. Выложите айву в глубокую форму для запекания. Головки чеснока разрежьте поперек пополам, выложите половинки между кусочками айвы. Лимон разрежьте на четвертинки и нарежьте дольками толщиной 3 мм. Разложите поверх айвы, посолите, слегка присыпьте сахаром и еще сбрызните маслом. Сверху выложите веточки розмарина. Закройте форму фольгой и поставьте в нижнюю треть духовки на 1 час. Удалите розмарин, подавайте айву к мясу.Джем из айвыДля приготовления джема или варенья грубую шкурку айвы нужно обязательно снимать, а семечки удалять.Айва — 1 кг, лимонная кислота – на кончике ножа, сахар — 750 г.Плоды помыть, снять кожуру, разрезать и удалить косточки. Мелко порезать айву и положить в кастрюлю с водой, чтобы она чуть покрывала плоды. Варить до мягкости около 20 минут на среднем огне. Как только айва станет мягкой, размять плоды толкушкой в пюре и всыпать сахар и лимонную кислоту. Все тщательно перемешать и при необходимости добавить еще воды. Далее проварить на небольшом огне не менее 15 минут и закрыть в стерильные стеклянные банки. Хранить в холодильнике.Читайте также: Популярный фрукт спасает от мигрени

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фрукты, рецепт, продукты