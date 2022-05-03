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Глава МВД Германии посоветовала немцам запастись продуктами
Глава МВД Германии посоветовала немцам запастись продуктами
Министр рекомендовала согражданам сделать запас продуктов и лекарств на фоне ситуации на Украине.
2022-05-03T17:23+0500
2022-05-03T17:31+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Глава Министерства внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер в связи с ситуацие на Украине посоветовала немцам запастись продуктами и лекарствами, сообщает РИА Новости.По ее словам, государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".Перечень необходимых продуктов, которыми следует запастись, министр посоветовала сверить со списком федерального ведомства по защите населения, в котором указан набор продуктов на случай ЧС из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.В списке, в частности, значится: 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Помимо этого, нужно запастись 1,5 килограммами мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммами жиров и масел, другими продуктами по собственному вкусу.На сайте ведомства можно также найти список необходимых лекарств.Читайте также: Медведев: для Зеленского мир - это конец
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Глава МВД Германии посоветовала немцам запастись продуктами

17:23 03.05.2022 (обновлено: 17:31 03.05.2022)
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага в Берлине
Флаг Германии на здании Рейхстага в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2022
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Министр рекомендовала согражданам сделать запас продуктов и лекарств на фоне ситуации на Украине.
ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Глава Министерства внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер в связи с ситуацие на Украине посоветовала немцам запастись продуктами и лекарствами, сообщает РИА Новости.
"Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов", - заявила министр газете Handelsblatt.
По ее словам, государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".
Перечень необходимых продуктов, которыми следует запастись, министр посоветовала сверить со списком федерального ведомства по защите населения, в котором указан набор продуктов на случай ЧС из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.
В списке, в частности, значится: 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Помимо этого, нужно запастись 1,5 килограммами мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммами жиров и масел, другими продуктами по собственному вкусу.
На сайте ведомства можно также найти список необходимых лекарств.
Читайте также: Медведев: для Зеленского мир - это конец
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