https://uz.sputniknews.ru/20220503/glava-mvd-germanii-posovetovala-nemtsam-zapastis-produktami-24336693.html

Глава МВД Германии посоветовала немцам запастись продуктами

Глава МВД Германии посоветовала немцам запастись продуктами

Министр рекомендовала согражданам сделать запас продуктов и лекарств на фоне ситуации на Украине.

2022-05-03T17:23+0500

2022-05-03T17:23+0500

2022-05-03T17:31+0500

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германия

мвд

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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Глава Министерства внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер в связи с ситуацие на Украине посоветовала немцам запастись продуктами и лекарствами, сообщает РИА Новости.По ее словам, государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".Перечень необходимых продуктов, которыми следует запастись, министр посоветовала сверить со списком федерального ведомства по защите населения, в котором указан набор продуктов на случай ЧС из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.В списке, в частности, значится: 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Помимо этого, нужно запастись 1,5 килограммами мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммами жиров и масел, другими продуктами по собственному вкусу.На сайте ведомства можно также найти список необходимых лекарств.Читайте также: Медведев: для Зеленского мир - это конец

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германия, мвд