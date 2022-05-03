https://uz.sputniknews.ru/20220503/medvedev-dlya-zelenskogo-mir---eto-konets-24334044.html

Медведев: для Зеленского мир - это конец

Медведев: для Зеленского мир - это конец

Зампред Совета безопасности России заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор.

2022-05-03T12:39+0500

2022-05-03T12:39+0500

2022-05-03T12:39+0500

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.Как отметил Медведев, это "подтверждают и разные шавки вокруг него (Зеленского – ред.), которые тявкают, что мирного договора не будет".В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Распад Украины начался в 2014 году – Володин

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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев