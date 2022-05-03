https://uz.sputniknews.ru/20220503/sotrudniki-genkonsulstva-vstretilis-s-uzbekistantsami-v-salexarde-24336533.html

Сотрудники Генконсульства встретились с узбекистанцами в Салехарде

Сотрудники Генконсульства встретились с узбекистанцами в Салехарде

Дипломаты также обсудили сотрудничество между ЯНАО и регионами Узбекистана

2022-05-03T16:48+0500

2022-05-03T16:48+0500

2022-05-03T17:03+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге побывали в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает агентство "Дунё".Узбекистанские дипломаты пообщались с согражданами, проживающими в регионе, ознакомились с условиями жизни соотечественников, обсудили их проблемы. Встретились они также с руководством автономного округа.На встрече заместитель губернатора округа Александр Мажоров подчеркнул заинтересованность руководства ЯНАО в сотрудничестве с регионами Узбекистана в сфере производства и поставок овощей и фруктов, тестиля, а также в сфере туризма.Руководство российского региона особенно заинтересовал опыт организованного набора граждан Узбекистана для работы в России.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекистанской стороны, на 1 января 2022 года в России работали более 1 млн узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет организованного набора - 100,1 тыс. человек (рост почти в 10 раз). В январе-марте оргнабор сократился в 3,7 раза, до 2,2 тыс. узбекистанцев.Читайте также: Офисы агентства по внешней миграции Узбекистана открылись в 10 городах России

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