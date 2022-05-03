https://uz.sputniknews.ru/20220503/tashkent-ukrasit-festival-tsvetov-tashkent-flower-fest-2022-24336141.html
Ташкент украсит фестиваль цветов Tashkent Flower fest-2022
Ташкент украсит фестиваль цветов Tashkent Flower fest-2022
Более двух млн. цветов, в также грандиозные инсталляции японской сакуры, мадагаскарских баобабов и узбекских чинар предстанут перед жителями и гостями столицы. 03.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-03T16:12+0500
2022-05-03T16:12+0500
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культура
ташкент
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет фестиваль цветов, организатором которого выступает хокимият Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.Мероприятие Tashkent Flower fest-2022, для оформления которого используют более двух млн. цветов, пройдет с 6 по 8 мая на площади за зданием Национальной библиотеки имени Алишера Навои.На площади представят грандиозную инсталляцию из знаменитых деревьев-гигантов — японской сакуры, мадагаскарского баобаба и узбекской чинары. А также — копия башни-стелы, которую воздвигли в парке "Янги Узбекистон".Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон. Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.Для этого власти столицы запустят специальную программу "пакет услуг на $1000", в рамках которой организуют:Помимо этого, организуют Гастробазар и Ташкентский международный кинофестиваль.Министерство культуры также организует июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в ташкентской области.Читайте также: Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" покажут в Ташкенте
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ташкент, фестиваль
Ташкент украсит фестиваль цветов Tashkent Flower fest-2022
16:12 03.05.2022 (обновлено: 16:17 03.05.2022)
Более двух млн. цветов, в также грандиозные инсталляции японской сакуры, мадагаскарских баобабов и узбекских чинар предстанут перед жителями и гостями столицы.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. В Ташкенте пройдет фестиваль цветов, организатором которого выступает хокимият Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба
столичного ведомства.
Мероприятие Tashkent Flower fest-2022, для оформления которого используют более двух млн. цветов, пройдет с 6 по 8 мая на площади за зданием Национальной библиотеки имени Алишера Навои.
На площади представят грандиозную инсталляцию из знаменитых деревьев-гигантов — японской сакуры, мадагаскарского баобаба и узбекской чинары. А также — копия башни-стелы, которую воздвигли в парке "Янги Узбекистон".
Помимо этого, на фестивальной площадке появятся места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон. Пройдет также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.
Для этого власти столицы запустят специальную программу "пакет услуг на $1000", в рамках которой организуют:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы) и фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
Помимо этого, организуют Гастробазар и Ташкентский международный кинофестиваль.
Министерство культуры также организует июньский театр кукол в Ташкенте, Фестиваль национальных инструментов в Гулистане и Международный энофестиваль в ташкентской области.