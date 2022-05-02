https://uz.sputniknews.ru/20220502/balet-borisa-eyfmana-anna-karenina-pokajut-v-tashkente-24271350.html

Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" покажут в Ташкенте

Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" покажут в Ташкенте

Представление пройдет на сцене ГАБТ имени Алишера Навои.

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культура

ташкент

балет

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" покажут 12-13 мая в рамках Международного фестиваля театра и балета. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана.Спектакль продолжительностью два часа пройдет в сопровождении знаменитой музыки Петра Чайковского.Пластика главной героини передает происходящие с ней метаморфозы: драму женщины, которую любовь и страсть привели к преступлению против общественных норм, уничтожив в ней материнскую любовь и разрушив ее внутренний мир. Одержимая чувственным влечением она готова пойти на любые жертвыОрганизатором фестиваля выступает Фонд развития культуры и искусства.Напомним, что с 15 марта по 15 мая в Узбекистане проходит Международный фестиваль театра и балета. Цель мероприятия — развивать культурное сотрудничество, популяризовать классику и познакомить театральную публику Узбекистана с различными направлениями в искусстве.В культурном мероприятии поучаствуют: Московский театр "Современник", Московский театр Школы Современной Пьесы, театр Наций, Московский художественный театр имени Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, ГАБТ имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр имени Хамзы, театр Марка Вайля "Ильхом", а также Молодежный театр Узбекистана.Читайте также:Лучший режиссер и актриса: кто взял самые желанные награды на кинофоруме в ТашкентеЛюк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре

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