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"Темир Йуллари" запускает дополнительные скоростные рейсы
"Темир Йуллари" запускает дополнительные скоростные рейсы
Два дополнительных рейса "Афросиаба" появятся в расписании 6 и 7 мая.
2022-05-03T13:09+0500
2022-05-03T13:09+0500
общество
узбекистон темир йуллари
рейс
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Дополнительные рейсы высокоскоростных поездов "Афросиабов" между Ташкентом и Самаркандом запустят 6 и 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekiston Temir Yollari.Напомним, компания уже вводила дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Самарканд 3-5 мая в связи с празднованием Ураза-хайита.В Узбекистане в честь праздника объявлены дополнительные нерабочие дни. Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной 7 мая переносится на 4 мая.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники
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узбекистон темир йуллари, рейс

"Темир Йуллари" запускает дополнительные скоростные рейсы

13:09 03.05.2022
© Unsplash / Abdul RaazСкоростной поезд "Афросиаб"
Скоростной поезд Афросиаб - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2022
© Unsplash / Abdul Raaz
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Два дополнительных рейса "Афросиаба" появятся в расписании 6 и 7 мая.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Дополнительные рейсы высокоскоростных поездов "Афросиабов" между Ташкентом и Самаркандом запустят 6 и 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekiston Temir Yollari.
Напомним, компания уже вводила дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Самарканд 3-5 мая в связи с празднованием Ураза-хайита.
В Узбекистане в честь праздника объявлены дополнительные нерабочие дни. Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной 7 мая переносится на 4 мая.
Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники
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