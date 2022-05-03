https://uz.sputniknews.ru/20220503/temir-yullari-zapuskaet-dopolnitelnye-skorostnye-reysy-24334466.html

"Темир Йуллари" запускает дополнительные скоростные рейсы

"Темир Йуллари" запускает дополнительные скоростные рейсы

Два дополнительных рейса "Афросиаба" появятся в расписании 6 и 7 мая.

2022-05-03T13:09+0500

2022-05-03T13:09+0500

2022-05-03T13:09+0500

общество

узбекистон темир йуллари

рейс

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Дополнительные рейсы высокоскоростных поездов "Афросиабов" между Ташкентом и Самаркандом запустят 6 и 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekiston Temir Yollari.Напомним, компания уже вводила дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Самарканд 3-5 мая в связи с празднованием Ураза-хайита.В Узбекистане в честь праздника объявлены дополнительные нерабочие дни. Для работников с шестидневной рабочей неделей дополнительными нерабочими днями будут 4 и 5 мая, а для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной 7 мая переносится на 4 мая.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздники

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узбекистон темир йуллари, рейс