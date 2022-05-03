https://uz.sputniknews.ru/20220503/uchastniki-festivalya-baysun-baxori-pribyli-v-surxandaryu-24338812.html

Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью

Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью

Около 200 опытных режиссеров, продюссеров и танцоров приехали из столицы в Байсун для подготовки к фестивалю.

2022-05-03T19:12+0500

2022-05-03T19:12+0500

2022-05-03T19:26+0500

культура

сурхандарьинская область

фестиваль "байсунская весна"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/541/47/5414759_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bdac090032e9e52c4a3d092b36f19f2b.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Сурхандарьинской области торжественно встретили участников международного фестиваля "Байсун бахори" ("Байсунская весна", сообщили в пресс-службе областного хокимията.Из столицы в Байсун для подготовки к мероприятию прибыли около 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров. Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7—8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.Мероприятие состоится в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.Читайте также: На фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сурхандарьинская область, фестиваль "байсунская весна"