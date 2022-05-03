https://uz.sputniknews.ru/20220503/uchastniki-festivalya-baysun-baxori-pribyli-v-surxandaryu-24338812.html
Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью
Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью
Около 200 опытных режиссеров, продюссеров и танцоров приехали из столицы в Байсун для подготовки к фестивалю.
2022-05-03T19:12+0500
2022-05-03T19:12+0500
2022-05-03T19:26+0500
культура
сурхандарьинская область
фестиваль "байсунская весна"
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Сурхандарьинской области торжественно встретили участников международного фестиваля "Байсун бахори" ("Байсунская весна", сообщили в пресс-службе областного хокимията.Из столицы в Байсун для подготовки к мероприятию прибыли около 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров. Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7—8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.Мероприятие состоится в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.Читайте также: На фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, фестиваль "байсунская весна"
Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью
19:12 03.05.2022 (обновлено: 19:26 03.05.2022)
Около 200 опытных режиссеров, продюссеров и танцоров приехали из столицы в Байсун для подготовки к фестивалю.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik
. В Сурхандарьинской области торжественно встретили участников международного фестиваля "Байсун бахори" ("Байсунская весна", сообщили в пресс-службе
областного хокимията.
Из столицы в Байсун для подготовки к мероприятию прибыли около 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров. Фестиваль "Бойсун бахори" ("Байсунская весна") пройдет 7—8 мая, сообщает Министерство культуры Узбекистана.
Мероприятие состоится в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Ожидается, что в нем примут участие более 200 представителей фольклорных коллективов со всей страны.
Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по перетягиванию каната и борьбе, веломарафон и купкари.
Ранее правительство Узбекистана определило регламент проведения фестиваля "Бойсун бахори". Фестиваль пройдет в следующих номинациях:
"Народное творчество (колыбельная, улан, лапар, обрядовые песни и др.)";
"Национальные народные игры и представления".
Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:
1-е место (в каждой номинации) — 3 500 долларов;
2-е место (в каждой номинации) — 2 500 долларов;
3-е место (в каждой номинации) — 1 500 долларов.
Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:
30% — за счет средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству культуры на проведение культурно-массовых мероприятий;
70% — за счет дополнительных источников местного бюджета Сурхандарьинской области, а также пожертвований физических и юридических лиц.
В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна "шедевром устного и нематериального культурного наследия". Первый фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" прошел в 2002-м. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.
Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.