https://uz.sputniknews.ru/20220503/v-pridnestrove-predotvratili-terakt-24337176.html
В Приднестровье предотвратили теракт
В Приднестровье предотвратили теракт
Радиоцентр "Маяк" планировали уничтожить с помощью взрывчатки, прикрепленной к дрону.
2022-05-03T18:00+0500
2022-05-03T18:00+0500
2022-05-03T18:07+0500
в мире
теракт
дрон
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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ночью предотвратили теракт. Как сообщает РИА Новости, радиотелецентр "Маяк" пытались взорвать с помощью взрывчатки, прикрепленной к дрону.Беспилотник пытался атаковать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Если бы теракт удался, радиотелецентр полностью вышел бы из строя. Как сообщает агентство, такой дрон может нести до 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров.Ранее в ПМР произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов терактов ведут на Украину.РФ заявила, что осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, при этом ситуация на Левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте также: Медведев: для Зеленского мир - это конец
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теракт, дрон
В Приднестровье предотвратили теракт
18:00 03.05.2022 (обновлено: 18:07 03.05.2022)
Радиоцентр "Маяк" планировали уничтожить с помощью взрывчатки, прикрепленной к дрону.
ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik.
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ночью предотвратили теракт. Как сообщает РИА Новости
, радиотелецентр "Маяк" пытались взорвать с помощью взрывчатки, прикрепленной к дрону.
"Сегодня в 2 ночи была вторая попытка провести диверсию на телерадиоцентре Маяк. Грузовой дрон с 2 килограммами пластида и 5-литровой емкостью с зажигательной смесью был нейтрализован. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала", - говорится в сообщении.
Беспилотник пытался атаковать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Если бы теракт удался, радиотелецентр полностью вышел бы из строя.
Как сообщает агентство, такой дрон может нести до 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров.
Ранее в ПМР произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности.
Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов терактов ведут на Украину.
РФ заявила, что осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, при этом ситуация на Левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.