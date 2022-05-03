https://uz.sputniknews.ru/20220503/v-tashoblasti-mujchina-upal-s-gory---video-24332974.html

В Ташобласти мужчина упал с горы - видео

В Ташобласти мужчина упал с горы - видео

Отдыхающий забрался на вершину водопада "Сой Мазор", чтобы сфотографироваться.

2022-05-03T11:08+0500

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2022-05-03T11:38+0500

происшествия

спасатели

горы

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Ташкентской области спасатели спустили с гор пострадавшего мужчину.В областной отдел МЧС 2 мая поступило сообщение о несчастном случае в горах, сообщает пресс-служба МЧС.Как оказалось, гражданин отправился отдохнуть на природе близ села Янги-Курган Бостанлыкского района. Чтобы сделать красивые фотоснимки, он забрался на вершину водопада "Сой Мазор", но оступился и упал с высоты.Пострадавший с переломом бедра сейчас находится в Бостанлыкской районной больнице.Читайте также: Термиты серьезно повредили архитектурные памятники в Узбекистане

ташкентская область

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спасатели, горы, ташкентская область