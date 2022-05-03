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В Ташобласти мужчина упал с горы - видео
В Ташобласти мужчина упал с горы - видео
Отдыхающий забрался на вершину водопада "Сой Мазор", чтобы сфотографироваться.
2022-05-03T11:08+0500
2022-05-03T11:08+0500
2022-05-03T11:38+0500
происшествия
спасатели
горы
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Ташкентской области спасатели спустили с гор пострадавшего мужчину.В областной отдел МЧС 2 мая поступило сообщение о несчастном случае в горах, сообщает пресс-служба МЧС.Как оказалось, гражданин отправился отдохнуть на природе близ села Янги-Курган Бостанлыкского района. Чтобы сделать красивые фотоснимки, он забрался на вершину водопада "Сой Мазор", но оступился и упал с высоты.Пострадавший с переломом бедра сейчас находится в Бостанлыкской районной больнице.Читайте также: Термиты серьезно повредили архитектурные памятники в Узбекистане
ташкентская область
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спасатели, горы, ташкентская область
В Ташобласти мужчина упал с горы - видео
11:08 03.05.2022 (обновлено: 11:38 03.05.2022)
Отдыхающий забрался на вершину водопада "Сой Мазор", чтобы сфотографироваться.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Ташкентской области спасатели спустили с гор пострадавшего мужчину.
В областной отдел МЧС 2 мая поступило сообщение о несчастном случае в горах, сообщает пресс-служба МЧС.
Как оказалось, гражданин отправился отдохнуть на природе близ села Янги-Курган Бостанлыкского района. Чтобы сделать красивые фотоснимки, он забрался на вершину водопада "Сой Мазор", но оступился и упал с высоты.
"На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Чимганского пожарно-спасательного отряда Бостанлыкского района, оказали пострадавшему первую помощь, спустили его с горы и передали медикам", - говорится в сообщении.
Пострадавший с переломом бедра сейчас находится в Бостанлыкской районной больнице.