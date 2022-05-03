https://uz.sputniknews.ru/20220503/video-xor-turetskogo-vystupili-v-tashkente-24339780.html
Видео: "Хор Турецкого" выступили в Ташкенте
Видео: "Хор Турецкого" выступили в Ташкенте
Знаменитые российские коллективы приехали в Узбекистан с благотворительным концертом "Песни Победы".
2022-05-03T20:30+0500
2022-05-03T20:30+0500
2022-05-03T20:49+0500
культура
победа
хор турецкого
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Знаменитые российские коллективы "Хор Турецкого" и "SOPRANO" выступили в Центральном парке Ташкента с благотворительным концертом "Песни Победы".Проект поддержало Посольство России в Узбекистане. Посол РФ Олег Мальгинов, в свою очередь, поздравил узбекистанцев с Рамадан хайитом.Читайте также: Участники фестиваля "Байсун бахори" прибыли в Сурхандарью
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победа, хор турецкого
Видео: "Хор Турецкого" выступили в Ташкенте
20:30 03.05.2022 (обновлено: 20:49 03.05.2022)
Знаменитые российские коллективы приехали в Узбекистан с благотворительным концертом "Песни Победы".
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Знаменитые российские коллективы "Хор Турецкого" и "SOPRANO" выступили в Центральном парке Ташкента с благотворительным концертом "Песни Победы".
"Победа в Великой отечественной войне и победа над фашистской Германией – главное событие XX века. Мы сегодня счастливы поздравить всех людей, для которых это важно с этим потрясающим праздником", - сказал Михаил Турецкий.
Проект поддержало Посольство России в Узбекистане. Посол РФ Олег Мальгинов, в свою очередь, поздравил узбекистанцев с Рамадан хайитом.