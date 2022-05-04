https://uz.sputniknews.ru/20220504/22806897.html

Вся правда о борще: самый правильный рецепт и ошибки в готовке

Вся правда о борще: самый правильный рецепт и ошибки в готовке

Рецептов борща огромное количество, у каждой хозяйки свой секрет. Как приготовить правильный борщ, каких ошибок стоит избегать, и как наваристый суп помогает похудеть - в нашем материале.

2022-05-04T07:00+0500

2022-05-04T07:00+0500

2022-05-04T07:00+0500

это интересно

рецепт

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Борщу уже более трехсот лет, однако общепринятого классического рецепта приготовления этого блюда не существует. Всю правду о борще рассказали наши коллеги из Sputnik Беларусь.Считается, что рецепт борща уходит корнями еще к древним римлянам, которые активно выращивали капусту и свеклу и варили на мясном или рыбном бульоне прототип этого красного супа. Они же якобы привезли рецепт этого наваристого блюда вместе с продуктами на территорию современной Украины. Украинцы не верят в эту версию и предлагают свою: первый борщ стали варить донские казаки, сварганив суп из всего, что было под рукой.В специальной справке Sputnik – классическая версия любимого многими блюда, а также совет, как избежать ошибок при его приготовлении.Борщ и похудениеУченые доказали, что с помощью борща можно сбросить лишние килограммы. Исследователи Денис Мур и Эндрю Ригал из Национального медицинского университета Великобритании провели эксперимент, в котором приняли участие 100 женщин разного возраста и комплекции. Подопытные в течение месяца должны были есть борщ со свеклой и томатами четыре раза в неделю. В соответствии с условиями эксперимента, на две порции супа нужно было использовать одну свеклу среднего размера. Прочих изменений в рационе женщин не было.Хотя борщ – блюдо достаточно калорийное, все участницы исследования похудели. Почти половина из них сбросила от пяти лишних килограммов, а семерым девушкам удалось избавиться сразу от 10 кило.По итогам эксперимента ученые сделали вывод, что свекольный сок, который выделяется во время приготовления борща, улучшает метаболизм. А употребление борща может способствовать похудению без ограничений в еде и тяжелых физических нагрузок.Главная ошибка в приготовлении Украинский шеф-повар Антон Самойлов считает, что блюдо может испортить поджарка. От нее суп становится жирным. "Для приготовления супа чаще всего используют мясной бульон, в который затем добавляют овощную поджарку. И здесь стоит притормозить: поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона", — рассказал шеф-повар.Он добавил, что испорченный борщ не спасут приправы, соусы и заправки. А если поджарка еще пригорела, суп будет отдавать также кислинкой."Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую поджарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон, получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало и для этого смазали сковороду маслом", — подытожил Антон Самойлов.Для приготовления борща на мясном бульоне повар советует тушить без масла свеклу, морковь и лук или засыпать их сырыми в бульон.Классический рецепт борщаИнгредиенты:ПриготовлениеПодготовить все необходимые продукты, если чернослив сухой – залить кипятком на 10-15 минут. Мясо нарезать небольшими кусками, выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену, закрыть крышкой и варить полтора часа на слабом огне.Картофель очистить, нарезать. Свеклу очистить, нарезать соломкой (по желанию – натереть на терке), можно потушить с небольшим количеством лимонного сока или уксуса, но в данном случае ее надо будет добавить в сыром виде.Нашинковать капусту, лук очистить и мелко нарезать, морковь очистить и натереть на крупной терке. Чернослив очистить от косточек, мелко нарезать.В нагретую сковороду добавить растительное масло, выложить лук и морковь, обжарить на среднем огне, помешивая, в течение трех-четырех минут. Добавить томатную пасту и обжаривать еще минуту. В мясной бульон добавить картофель, свеклу, капусту, обжаренные лук и морковь, чернослив и соль. Варить до готовности картофеля – 20-25 минут. Подавать, посыпав измельченной зеленью петрушки. Вкуснее – со сметаной. Приятного аппетита!Читайте также: Чем порадовать настоящего мужчину - рецепты грузинской кухни >>

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рецепт