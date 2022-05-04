https://uz.sputniknews.ru/20220504/mid-britanii-prizval-sotsseti-i-magaziny-prilojeniy-zablokirovat-kontent-rt-i-sputnik-24356072.html

МИД Британии призвал соцсети и магазины приложений заблокировать контент RT и Sputnik

МИД Британии призвал соцсети и магазины приложений заблокировать контент RT и Sputnik

Министр иностранных дел Объединенного королевства объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются российских СМИ.

2022-05-04T18:15+0500

2022-05-04T18:15+0500

2022-05-04T18:15+0500

в мире

великобритания

мид великобритании

rt

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/10/21811383_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_59e19cdbc5ee948e26460a95495d44f3.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании распространило сообщение, призывающее соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны принять меры по блокировке контента RT и Sputnik, сообщает РИА Новости.В сообщении говорится, в частности, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", глава МИД объявила о 63 новых санкциях, многие из которых затронут сотрудников российских СМИ и сами медиа-организации. Речь, в частности, идет о заморозке активов и запретах на поездки."Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", - отмечается в сообщении.К данному моменту в Британии действуют санкции против более чем 1600 российских физических и юридических лиц.После начала специальной военной операции России на Украине, западные страны ввели тысячи антироссийских санкций. В частности, вводятся запреты на вещание российских СМИ, ресурсы агентства Sputnik и RT заблокированы в поисковой системе Google, в YouTube и в социальных сетях ресурсы этих СМИ подвергаются цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Читайте также: RT запустил Telegram-канал о спецоперации на 17 языках

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великобритания, мид великобритании, rt, sputnik