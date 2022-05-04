https://uz.sputniknews.ru/20220504/mid-britanii-prizval-sotsseti-i-magaziny-prilojeniy-zablokirovat-kontent-rt-i-sputnik-24356072.html
МИД Британии призвал соцсети и магазины приложений заблокировать контент RT и Sputnik
МИД Британии призвал соцсети и магазины приложений заблокировать контент RT и Sputnik
Министр иностранных дел Объединенного королевства объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются российских СМИ.
2022-05-04T18:15+0500
2022-05-04T18:15+0500
2022-05-04T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании распространило сообщение, призывающее соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны принять меры по блокировке контента RT и Sputnik, сообщает РИА Новости.В сообщении говорится, в частности, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", глава МИД объявила о 63 новых санкциях, многие из которых затронут сотрудников российских СМИ и сами медиа-организации. Речь, в частности, идет о заморозке активов и запретах на поездки."Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", - отмечается в сообщении.К данному моменту в Британии действуют санкции против более чем 1600 российских физических и юридических лиц.После начала специальной военной операции России на Украине, западные страны ввели тысячи антироссийских санкций. В частности, вводятся запреты на вещание российских СМИ, ресурсы агентства Sputnik и RT заблокированы в поисковой системе Google, в YouTube и в социальных сетях ресурсы этих СМИ подвергаются цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Читайте также: RT запустил Telegram-канал о спецоперации на 17 языках
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МИД Британии призвал соцсети и магазины приложений заблокировать контент RT и Sputnik
Министр иностранных дел Объединенного королевства объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются российских СМИ.
ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Великобритании распространило сообщение, призывающее соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны принять меры по блокировке контента RT и Sputnik, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, в частности, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", глава МИД объявила о 63 новых санкциях, многие из которых затронут сотрудников российских СМИ и сами медиа-организации. Речь, в частности, идет о заморозке активов и запретах на поездки.
"Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", - отмечается в сообщении.
"Эти каналы уже были отключены от эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", - заявил министр технологий и цифровой экономики Великобритании Крис Филп.
К данному моменту в Британии действуют санкции против более чем 1600 российских физических и юридических лиц.
После начала специальной военной операции России на Украине, западные страны ввели тысячи антироссийских санкций. В частности, вводятся запреты на вещание российских СМИ, ресурсы агентства Sputnik и RT заблокированы в поисковой системе Google, в YouTube и в социальных сетях ресурсы этих СМИ подвергаются цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".