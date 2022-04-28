https://uz.sputniknews.ru/20220428/rt-zapustil-telegram-kanal-o-spetsoperatsii-na-17-yazykax-24267143.html

RT запустил Telegram-канал о спецоперации на 17 языках

RT запустил Telegram-канал о спецоперации на 17 языках

Цель видеопроекта - рассказать миру о действительной ситуации на Украине.

2022-04-28T19:50+0500

2022-04-28T19:50+0500

2022-04-28T19:50+0500

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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. RT запустил в Telegram-проект "Ролики на разных языках", где на будут выходить видеоролики о реальной ситуации на Украине и ходе военной операции, написала в своем Telegram-канале главный редактор агентства Маргарита Симоньян.Так RT намерен вести борьбу с фейками в соцсетях и информационными вбросами западных СМИ, направленных против России.Проект предусматривает публикацию видеосвидетельств о зверствах украинских националистов, ролики, где люди рассказывают личные истории о том, как бесчеловечно обращались с ними украинские военные. Материалы будут выходить на 17 языках,Таким образом с 26 апреля жители Великобритании, Германии, Франции и других стран, где вещание российских СМИ постоянно ограничивают, получат доступ к информации о реальной ситуации на Украине.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи, в том числе и вокруг "Азовстали".Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также: Видео: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии

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