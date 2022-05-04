https://uz.sputniknews.ru/20220504/nazvany-daty-tsentralnoaziatskoy-konferentsii-kluba-valday-24353420.html

Названы даты Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"

Названы даты Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"

Как сообщили организаторы, вторая Центральноазиатская конференция в 2022 году пройдет в Нижнем Новгороде.

2022-05-04T15:36+0500

2022-05-04T15:36+0500

2022-05-04T15:36+0500

политика

дискуссионный клуб "валдай"

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Вторая Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в Нижнем Новгороде 17-18 мая, сообщает РИА Новости.В этом году темой конференции станет "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности".Как отметили организаторы, нынешняя международная ситуация характеризуется наивысшим за последние 30 лет уровнем конфликтности в отношениях Запада и России, при этом процессы, которые привели к острой фазе кризиса, были запущены много лет назад.Конференция продлится два дня. На ней обсудят развитие России и Центральной Азии в нынешних геополитических обстоятельствах, коллективную безопасность в регионе, сотрудничество России и стран Центральной Азии в сфере экономики и транспорта, а также межрегиональные связи России и азиатских республик.Читайте также: Эксперт объяснил, каким образом ОДКБ обезопасит Центральную Азию — видео

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дискуссионный клуб "валдай"