https://uz.sputniknews.ru/20220504/nazvany-daty-tsentralnoaziatskoy-konferentsii-kluba-valday-24353420.html
Названы даты Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"
Названы даты Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"
Как сообщили организаторы, вторая Центральноазиатская конференция в 2022 году пройдет в Нижнем Новгороде.
2022-05-04T15:36+0500
2022-05-04T15:36+0500
2022-05-04T15:36+0500
политика
дискуссионный клуб "валдай"
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Вторая Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в Нижнем Новгороде 17-18 мая, сообщает РИА Новости.В этом году темой конференции станет "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности".Как отметили организаторы, нынешняя международная ситуация характеризуется наивысшим за последние 30 лет уровнем конфликтности в отношениях Запада и России, при этом процессы, которые привели к острой фазе кризиса, были запущены много лет назад.Конференция продлится два дня. На ней обсудят развитие России и Центральной Азии в нынешних геополитических обстоятельствах, коллективную безопасность в регионе, сотрудничество России и стран Центральной Азии в сфере экономики и транспорта, а также межрегиональные связи России и азиатских республик.Читайте также: Эксперт объяснил, каким образом ОДКБ обезопасит Центральную Азию — видео
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дискуссионный клуб "валдай"
Названы даты Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"
Как сообщили организаторы, вторая Центральноазиатская конференция в 2022 году пройдет в Нижнем Новгороде.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Вторая Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в Нижнем Новгороде 17-18 мая, сообщает РИА Новости.
В этом году темой конференции станет "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности".
"В Центральноазиатской конференции примет участие около 40 экспертов из... России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что мероприятие откроют губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко", - говорится в сообщении дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметили организаторы, нынешняя международная ситуация характеризуется наивысшим за последние 30 лет уровнем конфликтности в отношениях Запада и России, при этом процессы, которые привели к острой фазе кризиса, были запущены много лет назад.
"Происходящее неминуемо отразится на взаимодействии России с ее региональными партнерами. Конференция Валдайского клуба призвана в полной мере отразить фундаментальные процессы на макрорегиональном уровне. По мнению организаторов, основная цель игроков на евразийском пространстве сегодня - сохранить стабильность и предсказуемость в отношениях между собой", - подчеркивается в сообщении.
Конференция продлится два дня. На ней обсудят развитие России и Центральной Азии в нынешних геополитических обстоятельствах, коллективную безопасность в регионе, сотрудничество России и стран Центральной Азии в сфере экономики и транспорта, а также межрегиональные связи России и азиатских республик.